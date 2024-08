È tutto tuo | La Juve lascia il giocatore a Ibra: fissate le visite mediche

La Juventus di Giuntoli e Pompilio molla la presa e lascia il giocatore al Milan. Ibra felice: fissate le visite mediche prima della firma.

L’attesa è finalmente finita: tra pochissime ore la Serie A tornerà ufficialmente in scena con la prima giornata del campionato 2024-2025. Una prima giornata, che vedrà in campo ben quattro partite, tra cui, oltre i campioni d’Italia in carica dell’Inter impegnati alle 18.30 di domani (sabato 17 agosto) sul campo del Genoa, anche il Milan del neo tecnico, Paulo Fonseca, pronto ad aprire i cancelli di San Siro al nuovo Torino di Paolo Vanoli.

Una sfida, quella contro i granata fissata per le 20.45, che i rossoneri proveranno ovviamente a vincere per iniziare nel migliore dei modi una stagione le cui premesse, visto l’ottimo pre-campionato caratterizzato dalle vittorie in amichevole contro Manchester City, Real Madrid e Barcellona, lasciano ben sperare.

Alla luce di questi tre successi prestigiosi, in cui si è vista una squadra già organizzata e ben diretta dal suo nuovo allenatore, il Diavolo si prepara infatti a disputare un’annata da protagonista, che si spera possa concludersi con la vittoria di un trofeo mancante in bacheca dalla vittoria dello scudetto di due anni fa.

Tornare sul tetto d’Italia a distanza di tre anni dall’affermazione del 2022 sarà il principale obiettivo del gruppo meneghino il quale, reduce da un 2023-2024 non particolarmente entusiasmante, proverà ad affermarsi anche in Coppa Italia, Supercoppa Italiana e, perché no, Champions League.

Milan, Fofana a Milano per le visite mediche: affare in chiusura

Seguito con particolare insistenza nel corso dell’estate dal Milan , Youssouf Fofana è finalmente giunto a Milano per sostenere le visite mediche di rito in seguito alle quali, previo superamento, apporrà la firma sul contratto che lo legherà al club rossonero per i prossimi quattro anni.

Un’operazione, quella per il centrocampista francese in arrivo dal Monaco, portata avanti con caparbietà e determinazione dalla società meneghina, la quale, stando a quanto venuto a galla in queste ore, ha trovato un accordo col club monegasco sulla base di 20 milioni di euro più almeno altri cinque di bonus.

Fofana, il piano B della Juventus non concretizzatosi

Prossimo, come detto, a firmare il contratto che per i prossimi quattro anni lo legherà al Milan di Gerry Cardinale, Youssouf Fofana, come molti sicuramente ricorderanno, è stato monitorato a lungo anche dalla Juventus di Cristiano Giuntoli, viste le complicazioni generatesi nella trattativa con l’Atalanta per Teun Koopmeiners.

Le difficoltà incontrate nell’affare con la Dea, che pare essersi finalmente sbloccato, avevano infatti iniziato a creare più di qualche perplessità dalle parti della Continassa, con la società piemontese che aveva di conseguenza cominciato a sondare il terreno per altri profili, tra cui proprio l’ormai ex centrocampista del Monaco. Alla fine dei giochi, nessun contatto tra Juventus e Monaco è stato però realmente avviato, pertanto il Milan ha avuto il via libera all’ingaggio di quello che è sempre stato il suo principale obiettivo per il centrocampo.