Papu Gomez 2.0 all’Atalanta: tutto fatto con l’agente del calciatore | Si torna alle origini gasperiniane

Un Papu Gomez 2.0, l’Atalanta sta per piazzare il colpo dell’estate: trattativa ben avviata con l’agente del calciatore

Alla fine potrebbe essere l’Atalanta a piazzare il colpo di questo calciomercato estivo. La conferma arriva direttamente dal noto giornalista ed, appunto, esperto di mercato Fabrizio Romano.

A quanto pare i dirigenti della ‘Dea’ hanno incontrato l’agente del calciatore. Il colloquio, tra le due parti, è andato molto bene. Segno del fatto che l’accordo sta per andare verso la conclusione, a patto che alla società che ne detiene il cartellino arrivi la cifra richiesta.

Non proprio una buona notizia per gli altri club che hanno provato, in tutti i modi, di trattare con il calciatore ma senza mai ricevere notizie positive. Anche perché, a quanto pare, la ‘Dea’ sta iniziando a pensare al sostituto di Teun Koopmeiners.

Il centrocampista olandese è sempre più vicino a vestire la maglia della Juventus dopo che ha ammesso di voler lasciare Bergamo ed i colori nerazzurri. Una nuova vicenda ‘Papu Gomez 2.0‘ sta per entrare in atto. I tifosi della ‘Dea’ non vedono l’ora di accogliere il loro nuovo idolo.

Atalanta, che colpo: battuta la concorrenza del Milan per il nuovo Papu

L’Atalanta è in serio vantaggio, sul Milan, per aggiudicarsi le prestazioni di Lazar Samardzic. Parola di Fabrizio Romano. Proprio il nazionale serbo sembra essere il sostituto dell’olandese destinato a volare in quel di Torino.

Niente da fare, quindi, per i rossoneri che lo seguono da mesi senza aver mai trovato l’accordo con Pozzo per la sua cessione. Senza dimenticare, ovviamente, l’accordo con l’entourage del giocatore guidato da suo padre che funge da agente.

Atalanta, colpo Samardzic: il serbo pronto a vestire il nerazzurro

La scorsa stagione il 22enne era stato il protagonista di una curiosa vicenda di mercato insieme all’Inter. Sembrava tutto fatto per il suo trasferimento alla ‘Beneamata’, ma qualcosa negli accordi è andato storto.

“Cambiamenti” che hanno fatto infuriare Marotta ed Ausilio che hanno preferito virare su altri obiettivi ed abbandonare completamente la trattativa su di lui. Ora, però, in Lombardia sta per arrivare, ma con altri colori nerazzurri.