Morata incredulo, il dramma nell’incredulità dei passanti: accoltellato con ferocia per strada | La ricostruzione

Un fatto di cronaca sconvolge l’opinione pubblica spagnola, un’aggressione feroce rischia di avere conseguenze letali, l’incredulità di Morata

La pagna ha vinto con merito l’ultimo Europeo. Un percorso netto quello delle Furie Rosse che hanno dominato in lungo e in largo, mostrando un gioco propositivo, un’evoluzione del Tiki-Taka con un possesso palla meno sterile e più veloce grazie all’imprevedibilità di due terribili esterni d’attacco, giovani, veloci e con un ottimo piede. Loro sono Nico Williams e Lamine Yamal. A completare il reparto offensivo è stato il capitano Alvaro Morata.

Il nuovo centravanti del Milan è stato poco incisivo sotto porta ma il suo è stato un lavoro davvero prezioso per valorizzare al meglio le incursioni delle altre due punte. Fonseca pretende altrettanto da lui in rossonero, con Pulisic e Leao pronti a trarre giovamento dal suo altruismo.

Morata che è chiamato a prendere l’eredità di Olivier Giroud, autore di reti pesanti. Ci si aspetta anche carisma e leadership all’interno di uno spogliatoio composto in prevalenza da giovani di prospettiva che vedranno in Alvaro un faro.

Un fatto molto simile è accaduto in Germania tra giugno e luglio e ha reso possibile un successo mai messo in discussione, nonostante rivali agguerrite e di grande livello come la Francia e l’Inghilterra.

Morata stenta a crederci, è scoppiato in lacrime, un’aggressione disumana

Morata che dovrà stare vicino al giovane compagno di Nazionale Lamine Yamal, coinvolto nelle ultime ore da una vicenda molto dolorosa. Il padre è stato, infatti, accoltellato, è in condizioni gravi ma non è in pericolo di vita. Lo riporta il quotidiano spagnolo La Vanguardia che ricostruisce la vicenda.

Il signor Mounir Nasraoui è stato aggredito e colpito più volte in un parcheggio a Mataro dopo una lite con alcuni uomini mentre portava a spasso il cane, con due ferite da taglio riportate all’addome.

Dove è avvenuto l’accoltellamento e chi è coinvolto

L’aggressione è avvenuta nel quartiere Rocafonda di Mataro, a circa 30 chilometri a nord di Barcellona, dove Yamal è cresciuto e dove vivono ancora il padre e la nonna. La Polizia ha arrestato tre persone che sarebbero coinvolte nell’accaduto.

Un forte legame quello tra la giovane stella del Barcellona e il suo quartiere, tanto da diventare un vero e proprio simbolo di rivalsa per chi ha avuto un passato in una zona complicata.