Marotta, tutto fatto per l’erede di Lucio: adesso Acerbi ha perso il posto | “Questo non si può panchinare”

Interisti, ricordate Lucio? Il presidente Marotta è al lavoro per trovare il suo erede: ora Acerbi rischia il posto

Lucio non potrà mai essere dimenticato dai tifosi interisti. Ovviamente per il suo importante contributo che ha dato nell’anno 2010. Non un anno qualunque, ma quello del ‘Triplete’ dove i nerazzurri di José Mourinho hanno vinto tutto quello che c’era da vincere sul campo.

Un difensore roccioso, come il difensore brasiliano, ne nascono davvero ogni 20 anni. Almeno questo è quello che hanno detto buona parte dei sostenitori della ‘Benamata’. A quanto pare, però, Marotta ci ha messo meno tempo del solito visto che ha individuato il suo erede.

Un calciatore che si sposa perfettamente nelle idee di gioco di mister Simone Inzaghi. Perché non fare un sondaggio con tanto di prima offerta se realmente interessati? Ed è proprio quello che i campioni di Italia stanno pensando di fare.

Anche perché, a rischiare seriamente il posto sul terreno di gioco, è Francesco Acerbi. L’ex Lazio non è così sicuro di partire titolare, ovviamente nel caso in cui Marotta dovesse effettuare il blitz verso il nuovo obiettivo di mercato della società.

Inter, individuato l’erede di Lucio: tutto su Faye

Il calciomercato estivo dell’Inter è tutt’altro che concluso. C’è sempre tempo per rinforzare ogni reparto, in particolar modo quello difensivo che lo scorso anno ha dato delle bellissime soddisfazioni. Si guarda in Liga, precisamente in casa Barcellona, dove c’è un atleta pronto a fare le valigie visto che non rientra nei piani di Flick.

Stiamo parlando di Mikayil Faye, difensore centrale, classe 2004. Questo è quello che fa sapere il noto quotidiano ‘Mundo Deportivo‘. Nella giornata di venerdì 16 agosto il calciatore non ha partecipato alla seduta di allenamento con i blaugrana per preparare, al meglio, la sfida di campionato contro il Valencia. Che sia un chiaro indizio di mercato in uscita?

Inter, tutto su Faye: Marotta tenta il colpo prima del gong di mercato

Nell’ambiente della catalogna si parla insistentemente di un suo addio dal Barcellona e soprattutto dalla Liga. Il 20enne vuole avere più spazio e, soprattutto, essere protagonista in un club che gli dia l’opportunità di poter mostrare le sue importanti qualità. Anche se, allo stesso tempo, l’Inter non sembra essere affatto in vantaggio nei confronti del ragazzo.

Su di lui, infatti, c’è il Rennes che vuole anticipare la concorrenza ed offrire al club ben 10 milioni di euro per il costo del cartellino. Non è affatto un mistero che i francesi siano interessati al calciatore, visto che ci avevano provato nel mese di gennaio ma con esito negativo. Che questa possa essere la volta buona? Inter permettendo, ovviamente…