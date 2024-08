Lorenzo Pellegrini preso alla sprovvista: il nemico dello spogliatoio ha rinnovato | Epilogo inaspettato

Colpo di scena in casa Roma, anche lo stesso Pellegrini è rimasto spiazzato: il nemico, alla fine, ha rinnovato il contratto

Se non si tratta di un clamoroso colpo di scena allora poco ci manca. Protagonista (anche se in questo caso “vittima” è la Roma che si sta preparando al meglio in vista dell’esordio in campionato.

I giallorossi se la vedranno, domenica sera, contro il Cagliari in trasferta. I ragazzi di De Rossi continuano a lavorare duramente per cercare la migliore forma.

Chi, invece, non ha mai smesso di lavorare è senza dubbio la dirigenza che è alla ricerca di qualche altro colpo importante in entrata, proprio come quanto accaduto in queste ultime settimane.

Intanto, però, arriva la notizia che spiazza l’ambiente giallorosso ed anche Lorenzo Pellegrini: il capitano, infatti, è rimasto spiazzato dalla notizia del rinnovo da parte del “nemico”. Adesso è arrivata anche l’ufficialità: non c’è più nulla da fare.

Roma, l’obiettivo di mercato rinnova: niente da fare per i giallorossi

Alla fine, a spuntarla, ci ha pensato direttamente il Bayer Leverkusen. I campioni di Germania vogliono ripetere quello che hanno fatto la passata stagione andando molto vicini a conquistare uno storico “Triplete“. Alla fine, però, i tedeschi si sono dovuti accontentare del “Double”. Nel frattempo è arrivata la notizia che i tifosi aspettavano: il loro beniamino ha messo ‘nero su bianco’ rinnovando il contratto.

Si tratta di Robert Andrich che ha firmato il prolungamento dell’accordo fino al 30 giugno del 2028. Il suo contratto sarebbe scaduto nel 2026, ma le ‘Aspirine’ non hanno voluto perdere altro tempo e lo hanno convinto a firmare. Nulla da fare, quindi, per i capitolini che avevano pensato a lui come rinforzo per il centrocampo di questa stagione.

Roma, Andrich rinnova col Bayer: il “nemico” dell’Olimpico

Il nazionale tedesco, protagonista anche dell’ultimo Europeo, non ha lasciato un buon ricordo ai sostenitori giallorossi. Il centrocampista, infatti, è stato uno dei calciatori ad aver siglato la rete del definitivo 0-2 nella partita di andata della semifinale di Europa League tra le due squadre.

Il calciatore, inoltre, fece molto parlare di sé in seguito ad alcune dichiarazioni rilasciate dalla compagna che denigrava la città di Roma come un posto per nulla sicuro. Calcisticamente, però, l’atleta ha avuto un exploit non indifferente: arrivato dall’Union Berlino per 6,5 milioni è diventato un calciatore prezioso per Xabi Alonso.