Il tuo posto è sul palco col microfono | Conte lo SILURA così: lui lo prende alla lettera ed esordisce con Ed Sheeran

Calciomercato Napoli, il tecnico Antonio Conte lo silura così: “Il tuo posto è sul palco insieme al microfono”

Un calciomercato del Napoli che definirlo “articolato” è troppo. Almeno questo è quello che pensano i tifosi partenopei. Per altri, invece, è una sessione a “rallentatore” visto che ad agosto non è stato ufficializzato alcun tipo di arrivo.

Anzi, semmai il contrario con molti addii che non sono stati rimpiazzati. Decisione di Antonio Conte che, allo stesso tempo, aspetta ancora qualche rinforzo da parte della società.

Mancano poco meno di due settimane, ma gli azzurri devono necessariamente rinforzare la rosa visto che al momento è giudicata molto scarna. Anche perché, proprio nelle ultime ore, si sta per concretizzare un’altra cessione dopo quella ufficiale di Natan al Betis Siviglia.

A mandarlo via ci ha pensato proprio il manager salentino che, dopo averlo valutato nei due ritiri di Dimaro e Castel di Sangro, non ha avuto alcun dubbio su di lui: il calciatore non fa parte del suo progetto tecnico.

Napoli, anche Cajuste con le valigie: raggiunge un certo…Ed Sheeran

Cosa c’entrano Jean Cajuste ed Ed Sheeran? Il primo è un centrocampista svedese che, al suo primo anno in Serie A, non ha assolutamente lasciato il segno. Anzi, le sue prestazioni hanno lasciato più di qualche dubbio ai tifosi ed allo stesso Conte che non lo ha reputato pronto per il suo schema di gioco.

Il secondo, invece, è uno dei cantanti più apprezzati nel panorama mondiale. Da pochi giorni, invece, è diventato uno dei soci di minoranza di uno storico club inglese. Stiamo parlando dell’Ipswich Town che, la passata stagione, ha conquistato la promozione in Premier League, Squadra che, tra l’altro, sta per concretizzare proprio l’acquisto di Cajuste dal Napoli.

Napoli, Cajuste non convince: Conte lo manda via

Il noto giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano ha confermato che la trattativa tra le due parti è ben avviata. L’operazione si concluderà con la formula del prestito con clausola di opzione d’acquisto.

La stessa che diventerà obbligatoria se dovessero concretizzarsi determinate condizioni. Il giocatore, quindi, lascia il Napoli e la Serie A dopo aver collezionato 35 presenze senza mai trovare la via della rete. Ora inizierà una nuova avventura in Premier con il club del cantante.