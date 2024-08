Emerson Royal mi ha devastato la carriera | Addio Milan: il terzino ha detto SI alla proposta in Ligue 1

Tutta colpa di Emerson Royal che gli ha devastato la carriera, addio sicuro al Milan per il calciatore

In occasione del trofeo ‘Silvio Berlusconi’ è stato presentato, anche in grande stile, il nuovo terzino destro del Milan. Si tratta di Emerson Royal che è stato accolto alla grande dai suoi nuovi tifosi. L’ex Tottenham lotterà per un posto da titolare insieme a Davide Calabria.

Il suo arrivo, però, ha condizionato pesantemente anche un altro giocatore rossonero che viene sempre più indiziato come prossimo atleta a lasciare il ‘Diavolo’ in questa stagione. Nonostante il ruolo sia diverso (il brasiliano può giocare anche sulla fascia sinistra se necessario), pare che il rossonero sia destinato a fare le valigie.

Non solo: ok l’addio al Milan, ma a quanto pare avrebbe trovato già l’accordo con un club estero. A questo punto, da via Aldo Rossi, si attendono solamente novità sulla cessione definitiva dell’atleta che sembra non aver convinto del tutto Paulo Fonseca negli ultimi ritiri. ù

Lo fa sapere il sito ‘Calciomercato.com‘ che parla addirittura di un affare quasi fatto: l’atleta sta per svuotare l’armadietto e iniziare una nuova avventura calcistica lontano dal Milan e soprattutto dalla Serie A.

Milan, Ballo-Touré vicino all’addio: lo aspettano in Francia

La Francia potrebbe (nuovamente) diventare il Paese pronto ad accogliere Fode Ballo-Touré. Il terzino sinistro non rientra nei piani della società e del manager portoghese. Tanto da finire (insieme a Divock Origi) fuori rosa e addirittura “retrocesso” nel Milan Futuro in Serie C.

In queste ultime settimane il suo entourage si è messo immediatamente al lavoro per cercargli una nuova sistemazione per questa stagione. A farsi avanti principalmente ci ha pensato il Saint-Etienne. Club dove lavora l’ex ad del ‘Diavolo’ Ivan Gazidis (ruolo che ha svolto dal 2018 al 2022) di cui ricopre il ruolo di presidente.

Saint-Etienne, vicino l’accordo con Ballo-Touré: le ultime

I francesi sono molto vicini a perfezionare l’acquisto del difensore. Per lui, come annunciato in precedenza, si tratta di un ritorno in Ligue 1 dove ha vestito le maglie del PSG (la seconda squadra), Lille e Monaco.

Si parla di un prestito con diritto di riscatto. Per chiudere l’affare manca l’intesa tra le due società, ma a quanto pare non ci sono assolutamente più dubbi.