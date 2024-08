De Rossi, fine della telenovela: c’è il comunicato ufficiale | La prima reazione di Paulo Dybala

La Roma ufficializza la cessione, per De Rossi è arrivato il momento di andare avanti, ecco la prima reazione a freddo di Paulo Dybala

Dopo tanti investimenti in entrata, la priorità immediata della Roma è quella di snellire la rosa e racimolare risorse economiche utili per chiudere la campagna acquisti. L’entusiasmo in casa giallorossa rischia di essere minato da qualche sacrificio di troppo per compensare nuovi arrivi che sono stati molto onerosi dal punto di vista finanziario per la proprietà dei Friedkin.

Nelle scorse estati la tendenza era quella di ingaggiare parametri zero di lusso ed esuberi di top club europei, facendo molta attenzione a non sforare i conti anche a causa dei paletti del fair play finanziario che adesso si sono alleggeriti.

Questo ha portato all’approdo a Trigoria di giocatori del calibro di Romelu Lukaku e di Paulo Dybala, fortemente voluti dall’allora mister Josè Mourinho anche per infiammare una piazza calorosa e pretenziosa nei confronti di una squadra che ama alla follia.

Con la nomina di Daniele De Rossi come successore del portoghese il profilo basso ha preso il sopravvento e la scelta del nuovo direttore sportivo Ghisolfi è stata quella di puntare su giovani di prospettiva che possano rappresentare sia il presente che il futuro dell’organico.

Lascia la Roma, Dybala reagisce, il dispiacere dei tifosi

Paulo Dybala è pronto ad approdare in Arabia. L’offerta ha accontentato l’argentino che avrebbe accettato di lasciare Trigoria dopo essersi rilanciato come calciatore, ritrovando una continuità di rendimento che aveva perso alla Juventus, anche a causa di un fisico fragile.

Ad accompagnarlo anche Jan Oliveras che si è trasferito in prestito alla Dinamo Zagabria. L’esterno spagnolo, classe 2004, nella stagione 2023-24 ha fatto parte della rosa della Primavera dei capitolini e potrà crescere nel club più prestigioso del campionato croato.

E ancora non è finita, gli altri nomi pronti a partire

Nella lista dei partenti tra le fila dei giallorossi ci sono altri due talenti della cantera romanista come Nicola Zalewski ed Edoardo Bove, centrocampisti che avevano trovato meno spazio nel girone di ritorno e che sono nel mirino di Torino e Fiorentina.

Infine è probabile anche la cessione di Tammy Abraham. La punta inglese è tornato in campo dopo quasi un anno da un grave infortunio e piace molto al Milan che valuta un profilo con caratteristiche complementari ad Alvaro Morata.