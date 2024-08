Avrebbe dovuto scalzare Locatelli | Ma Giuntoli l’ha ceduto più lontano che poteva: firma in Sud America

Avrebbe dovuto prendere il posto di Locatelli nella Juve, Motta non lo ha voluto vedere nemmeno col binocolo

Addirittura in molti pensavano che avrebbe dovuto far rifiatare Manuel Locatelli, nel centrocampo della Juventus, qualora l’ex Sassuolo avrebbe dovuto alzare “bandiera bianca” per un problema fisico oppure per rifiatare.

Peccato che non sia andata affatto così, semplicemente perché il tecnico Thiago Motta non lo ha voluto vedere nemmeno con il binocolo. Ergo? “Lasciatelo partire che non ne ho proprio bisogno“. Ed è andata esattamente così.

Anzi, sta per andare così. Per lui in bianconero non c’era più posto. Poteva trovarsi benissimo una nuova squadra. Proprio nelle prossime ore il suo futuro potrebbe iniziare ad avere una importante svolta.

L’atleta è stato accostato anche ad un altro club italiano, ma a quanto pare sembra che un nuovo Paese è pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Oramai la trattativa è più che decollata e non ci sono dubbi: sta per firmare.

Ex Juventus, Alcaraz non ritorna in Serie A: vicino alla cessione in Brasile

Arrivato a Torino, nel mese di gennaio della passata stagione, per rinforzare il centrocampo bianconero si è rivelato un vero e proprio flop. Carlos Alcaraz non sarà, di certo, ricordato per quello che ha lasciato in campo con i colori della ‘Vecchia Signora’. Anzi, decisamente tutt’altro. Il suo arrivo aveva infiammato i sostenitori juventini che, però, si sono ricreduti velocemente.

Il centrocampista, in forza al Southampton, è pronto a lasciare il club e soprattutto il Regno Unito. Si era parlato addirittura di un possibile accostamento alla Lazio di Marco Baroni (che ha incontrato in amichevole con tanto di rissa nel finale), ma con la Serie A sembra aver chiuso definitivamente. Il Brasile lo attende.

Alcaraz, niente Lazio: il Flamengo sarà la sua nuova avventura

Sarà in Brasile, precisamente nel Flamengo, la nuova avventura del classe 2022. ‘Charly‘ (così come viene soprannominato da tutti), come riportato dal sito ‘LaLazioSiamoNoi.it‘, proseguirà la sua carriera in Sudamerica. Non è affatto un mistero che il club brasiliano lo stia corteggiando da un bel po’ di tempo.

Adesso i rossoneri stanno per concludere l’affare. In un primo momento avevano inviato una proposta di 18 milioni di sterline, gentilmente rifiutata dai ‘Saints’. Adesso, però, a 21 si sta per concludere con tanto di approvazione da parte dell’atleta.