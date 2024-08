Torna in Serie A, ma stavolta per essere protagonista | Fabiani lo prende GRATIS dalla costosissima Premier

Lotito fa spesa in Premier League e riporta in Serie A il duttile giocatore. Rinforzato enormemente il centrocampo di Baroni.

Messa in archivio la sesta e ultima amichevole della sua estate, che sabato scorsa l’ha vista battere per 1-0 gli spagnoli del Cadice, la Lazio del neo allenatore, Marco Baroni, si prepara all’esordio in campionato, fissato per domenica alle 20.45 contro il neopromosso Venezia di Eusebio Di Franceco.

Un incontro, quello contro i lagunari in programma allo Stadio Olimpico, che aprirà la stagione 2024-2025 della formazione biancoceleste la quale, reduce da un non troppo apprezzato settimo posto ottenuto nella scorsa annata, proverà a giocare un ruolo da protagonista che i tifosi sperano possa portare alla qualificazione in Champions League.

Ottenere il pass per la massima competizione continentale per club, dopo l’eliminazione agli ottavi di finale rimediata lo scorso marzo contro il Bayern Monaco, sarà infatti l’obiettivo stagionale della società del presidente, Claudio Lotito, la quale, ancora in fase di costruzione, punta a tornare tra le grandi d’Europa dopo un anno di assenza.

Senza Immobile e Luis Alberto, ceduti rispettivamente a Besiktas e Al-Duhail, sarà sicuramente complicato raggiungere lo scopo per il gruppo capitolino il quale, chiaramente indebolito dalle partenze del bomber e del centrocampista, tenterà comunque di dire la sua anche in Coppa Italia ed Europa League.

Lazio, bilancio estivo più che positivo: quattro vittorie e due pareggi nelle sei amichevoli pre-campionato

Passata ufficialmente, lo scorso 11 giugno, sotto la guida di Marco Baroni, la Lazio del presidente, Claudio Lotito, si prepara a ospitare, domenica alle 20.45, il neopromosso Venezia di Eusebio Di Francesco in occasione della prima giornata del campionato di Serie A 2024-2025.

Una gara, quella contro gli arancioneroverdi, alla quale i capitolini arrivano da un pre-campionato più che positivo, fatto di quattro vittorie e due pareggi nei sei incontri amichevoli disputati tra il 18 luglio e il 10 agosto. Sei impegni, contro squadre di assoluto livello, che hanno visto Romagnoli e compagni battere Trapani, Hansa Rostock, Frosinone e Cadice e pareggiare contro Triestina e Southampton.

Lazio, Lotito punta Alcaraz del Southampton: l’ex Juve pronto a tornare in Serie A

Espulso insieme ad Alessio Romagnoli in seguito a uno scontro generatorsi durante l’amichevole tra Lazio e Southampton dello scorso 7 agosto, Carlos Alcaraz sarebbe recentemente finito nel mirino del club di Formello, pronto a trattare con i Saints per il suo acquisto.

Stando infatti a quanto riportato nelle scorse ore da Calciomercato.it, il centrocampista argentino, rientrato in Inghilterra all’inizio dell’estate dopo il fallimentare prestito alla Juventus della seconda metà della scorsa stagione, potrebbe presto dire sì alla società romana e tornare in Serie A a distanza di poche settimane dal suo addio. Al momento, ovviamente, non si conoscono ancora i dettagli del possibile affare tra Lazio e Southampton, ma nei prossimi giorni dovremmo sicuramente saperne di più.