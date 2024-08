Terremoto Juventus: addio all’Allianz Stadium, non sarà più agibile per i bianconeri | Costretti a trovare un ripiego

Addio all’Allianz Stadium – Dotsport.it (Foto LaPresse)Terremoto in casa Juventus, addio all’Allianz Stadium? Bianconeri costretti a trovare un ripiego

Sono a dir poco importanti le novità che arrivano direttamente da una delle società più importanti e storiche italiane come la Juventus. Da come avete ben potuto capire si tratta del nuovo impianto sportivo della squadra bianconera.

A quanto pare lo stadio non sarà più quello che tutti conoscono. Ed il motivo è stato rivelato nel corso di una intervista, da parte di Maurizio Scanavino al quotidiano ‘Tuttosport‘.

Se non si tratta di un clamoroso colpo di scena allora poco ci manca. Fatto sta, però, che questa novità ha preso alla sprovvista i sostenitori della ‘Vecchia Signora’ che non si aspettavano affatto questo tipo di mossa.

Ora che è arrivata anche l’ufficialità non resta che attendere l’esordio da parte della squadra nella loro nuova “casa” in vista dell’imminente campionato pronto ad iniziare.

Juventus Next Gen, cambia lo stadio: ufficiale la nuova ‘casa’ dei bianconeri

Nelle ultime ore è arrivata anche la conferma ufficiale: la Juventus Next Generation, club che milita nel campionato di Serie C girone C, ha un nuovo impianto sportivo. La squadra, allenata dall’ex leggenda bianconera Paolo Montero, non giocherà più al “Moccagatta” di Alessandria. Ad ospitare le gare casalinghe del club ci sarà “Il Pozzo – La Mormora” di Biella.

Anche perché, quest’ultimo stadio, sarà anche la casa della Juventus Woman allenata da Massimiliano Canzi. Non resta che attendere, quindi, il venerdì 23 agosto, giorno dell’esordio ufficiale in campionato dei bianconeri. La squadra ospiterà i pugliesi dell’Audace Cerignola per una sfida che promette sicuramente battaglia e colpi di scena.

Juventus Next Gen, cambiamento epocale: addio al vecchio stadio

Un cambiamento a dir poco importante per il club che, dopo ben sei stagioni, ha deciso di fare il grande passo trasferendosi in un impianto sportivo decisamente molto più grande. Niente più Alessandria, quindi, ma a Biella dove i tifosi faranno sentire il loro appoggio ai ragazzi allenati da Montero.

Prima, però, il nuovo stadio è stato già testato nel corso dell’amichevole disputata venerdì 16 agosto contro il Lecco. L’obiettivo era quello di testare il manto erboso e, soprattutto, la condizione della squadra a meno di una settimana dall’esordio in C.