Ronaldo di nuovo a Torino? Sì, è vero | Elkann conferma tutto: in lista al posto dell’ingrato Chiesa

La Juventus pensa a un clamoroso ritorno a Torino: le voci riguardanti CR7 sono vere. A dare la conferma la stessa società bianconera.

Archiviato un pre-campionato non particolarmente entusiasmante, che l’ha vista ottenere appena una vittoria (contro una selezione della Next Gen e della Primavera) nelle quattro amichevoli disputate tra il 26 luglio e l’11 agosto, la Juventus di Thiago Motta pone l’attenzione al campionato e si prepara a ospitare il Como di Cesc Fabregas in occasione della prima giornata di campionato.

Una gara, quella contro la formazione lariana tornata in Serie A a distanza di 21 anni dall’ultima partecipazione, che, come più volte sottolineato in queste settimane, darà il via alla corsa dei bianconeri verso quello scudetto neanche sfiorato dopo l’ultimo conquistato al termine della stagione 2019-2020.

Un digiuno lungo quasi cinque anni, quello della Vecchia Signora, che, rinforzatasi notevolmente nel corso dell’estate grazie agli arrivi di Douglas Luiz, Khphren Thuran, Michele Di Gregorio e Juan Cabal, punterà ovviamente a un campionato di vertice che i tifosi sperano possa concludersi col ritorno sul tetto d’Italia dopo quasi cinque anni.

Ricucire sul petto il tricolore, pronto a campeggiare quest’anno sulle divise degli acerrimi rivali dell’Inter, è infatti il principale obiettivo stagionale del gruppo del presidente, Gianluca Ferrero, che, tornato anche in Champions League dopo l’assenza forzata della scorsa stagione, proverà a dire la sua anche in Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Mondiale per club.

Juventus-Chiesa, è finità: il classe ’97 è ufficialmente fuori rosa

Che non facesse parte dei piani di Thiago Motta era ormai risaputo, ma la storia d’amore che la Juventus e Federico Chiesa avevano costruito in questi quasi quattro anni passati insieme avrebbe sicuramente meritato un finale meno burrascoso.

Un finale, un cui passaggio fondamentale è la recente l’esclusione dal gruppo bianconero del talento ex Fiorentina, che nel giro delle prossime due settimane potrà seguire solo due direzioni: la prima, quella che potrebbe portare Chiesa a restare in tribuna tutta la stagione, con certa possibilità, però, di legarsi a parametro zero a un nuovo club a partire da gennaio 2025, la seconda, invece, quella che potrebbe condurre Giuntoli ad accettare subito un’offerta da 15 milioni di euro che vada a evitare proprio la cessione gratuita del classe ’97 il prossimo anno.

Juventus, competitività e sostenibilità andranno a braccetto: verrà acquistato un top player in stile CR7

Intervistato recentemente da Tuttosport, l’amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino ha parlato di mercato, dell’addio di Massimiliano Allegri, dell’arrivo a Torino di Thiago Motta e del pre-campionato non proprio esaltante di Vlahovic e compagni.

Un’intervista, dai toni ovviamente pacati e tranquilli, in cui l’ad bianconero oltre a fare chiarezza sulla fine del legame con Allegri, col quale il rapporto professionale e umano è rimasto intatto, ha parlato del possibile arrivo, in futuro, di un nuovo top player in stile Cristiano Ronaldo: “Se può arrivare un altro Ronaldo? Se intendiamo Ronaldo come esempio di top player, allora sì. Non escludo assolutamente che un domani non possa arrivare un top. Certo, vogliamo anche essere capaci di crearli noi, puntando sui giovani o su giocatori di talento che non sono ancora esplosi al massimo. Ma, come ho detto, la sostenibilità non deve assolutamente escludere la competitività“.