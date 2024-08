Perin sbianca: hanno rescisso il contratto anche a lui | Tagliati tutti i ponti col passato

La Juventus ha deciso di tagliare i ponti col passato. Perin ha appena appreso la notizia della rescissione del contratto.

Archiviata la sconfitta per 2-0 contro l’Atletico Madrid di Diego Simeone, rimediata domenica pomeriggio a Goteborg nell’ultima amichevole estiva del suo pre-campionato, la Juventus di Thiago Motta si prepara all’esordio in campionato contro il neopromosso Como di Cesc Fabregas.

Un match, quello contro i lariani in programma lunedì 19 agosto all’Allianz Stadium con fischio d’inizio fissato alle 20.45, che i bianconeri proveranno ovviamente a vincere per iniziare col piede giusto una stagione che dovrà vederli quasi obbligatoriamente lottare per lo scudetto.

Mancante nelle bacheche della Continassa ormai dall’annata 2019-2020, il tricolore è infatti già stato messo in cima alla lista degli obiettivi da conquistare dalla società del presidente, Gianluca Ferrero, che, rinforzatasi notevolmente nel corso delle ultime settimane, ha certamente ridotto il gap con l’Inter campione d’Italia in carica.

Ostacolata fino a metà gennaio nella corsa al titolo, la Beneamata rappresenta tuttora il principale ostacolo che Vlahovic e compagni dovranno superare per tornare sul tetto d’Italia a distanza di quasi cinque anni dall’ultima volta. L’impresa si preannuncia ovviamente complicata, ma la Vecchia Signora ha ora tutte le carte in regola per tornare in alto e scucire lo scudetto dalle divise degli acerrimi rivali.

Juventus, bilancio pessimo nel pre-campionato: due sconfitte, un pareggio e una sola vittoria per gli uomini di Thiago Motta

Pronta ad aprire i cancelli dell’Allianz Stadium al Como di Cesc Fabregas in occasione del primo appuntamento del campionato 2024-2025, la Juventus di Thiago Motta fa purtroppo anche i conti con un pre-campionato a dir poco pessimo che l’ha vista ottenere due sconfitte, un pareggio e una sola vittoria nelle quattro amichevoli estive disputate tra il 26 luglio e l’11 agosto.

Un rendimento molto al di sotto delle aspettative, questo fatto registrare dai bianconeri, i quali, nel dettaglio, hanno vinto contro una selezione della Next Gen e della Primavera (4-0), perso contro Norimberga (3-0) e Atletico Madrid (2-0) e pareggiato (2-2) contro i francesi del Brest.

Szczesny risolve il contratto: aria di rivoluzione in casa Juve, rischia anche Perin?

Legatosi alla Juventus nell’estate 2017, per ricoprire inizialmente il ruolo di vice Buffon, Wojciech Szczesny lascia il club bianconero dopo sette anni e otto trofei vinti. Con un anno di anticipo rispetto al termine naturale del contratto, l’estremo difensore polacco e la Vecchia Signora hanno infatti deciso di interrompere consensualmente il rapporto che li legava.

Un addio, quello del portiere ex Roma e Arsenal, dettato inequivocabilmente dall’intento della società di ringiovanirsi e rivoluzionarsi anche mediante un progressivo taglio di tutti quei “rami secchi” che, chi per età, chi per scarso utilizzo, chi ancora perché privo delle qualità necessarie per vestire la maglia della Juventus, verranno allontanati nel prossimo futuro per far posto a nuovi e germoglianti rami.

Nuovi e germoglianti rami, che dovrebbero arrivare come detto gradualmente, i quali, tra poco meno di un anno, potrebbero portare all’addio anche Mattia Perin che, in scadenza di contratto nel 2025, sarà costretto a giocarsi non senza pressioni le sue chance di permanenza alla Continassa, ricoprendo ancora una volta il ruolo di secondo portiere, stavolta alle spalle del neo arrivato, Michele Di Gregorio.

Pressioni certamente non trascurabili, quelle che Giuntoli e tutta la società hanno messo addosso all’ex Genoa e Pescara, il quale, con poche partite a disposizione, dovrà dimostrare a tutto l’ambiente di meritare, magari fino a fine carriera, la gloriosa casacca della Juventus.