Mauro Icardi, pescata in Serie A: è lui il botto di fine mercato | Pronto a rilanciarsi definitivamente dal vecchio amico

Mauro Icardi è pronto a pescare dalla Serie A per rinforzare il suo Galatasaray: obiettivo convincere il suo amico

Il presente ed, a quanto pare, il futuro di Mauro Icardi si chiama solo ed esclusivamente Galatasaray. L’argentino, nel giro di pochissimo tempo, è diventato un vero e proprio idolo della tifoseria turca pazza di lui e, soprattutto, per i suoi gol.

Anche il club fa molto affidamento all’ex capitano dell’Inter, soprattutto per quanto riguarda il calciomercato. Tanto è vero che il classe ’93 avrebbe ricevuto dei “poteri” importanti per poter pescare in un campionato che conosce molto bene: quello della Serie A.

Il suo obiettivo, infatti, è quello di convincere il suo amico calciatore a sposare il progetto del Galatasaray e, di conseguenza, lasciare l’Italia per trasferirsi in Turchia. Una notizia che, però, non fa affatto piacere ai tifosi del club e, soprattutto, ai milioni di fantallenatori.

Nel caso di un possibile trasferimento il giocatore potrebbe definitivamente rilanciarsi in un campionato completamente nuovo per lui. Resta da capire solamente se l’affare andrà in porto visto che mancano ancora pochi giorni alla chiusura del mercato.

Vlasic può lasciare la Serie A, Icardi lo tenta per portarlo al Galatasaray

Dopo due anni l’avventura di Nikola Vlasic, nel campionato di Serie A, potrebbe essere arrivata alla conclusione. Il trequartista croato non è mai definitivamente esploso con la maglia del Torino. Anche se, in più di qualche occasione, ha fatto vedere ai suoi tifosi e gli amanti del calcio le sue importanti qualità.

Definito, ai tempi dell’Hajduk Spalato, come una grande promessa ha tentato il grande salto in Premier League con l’Everton. Solo che i tifosi inglesi non lo ricordano con affetto. Il classe ’97, alla fine, decise di ripartire dalla Russia con il CSKA Mosca in cui sembrava un giocatore rinato. Nuova possibilità in Premier con il West Ham ed altra delusione. Poi il tentativo di rilancio con i granata che ora potrebbero salutarlo.

Vlasic idea del Galatasaray, Icardi ci prova in tutti i modi

Un arduo ed importante compito quello che il club turco ha voluto consegnare a Mauro Icardi in questi delicati ed ultimi giorni di calciomercato. La volontà del Galatasaray è quella di chiudere, quanto prima, per il trequartista della nazionale croata.

Allo stesso tempo, però, trattare con Urbano Cairo non è per nulla semplice. Per il cartellino del giocatore vuole almeno 10 milioni di euro, senza possibilità di poter applicare sconti né altro.