Frattesi sconcertato, questo è davvero troppo: Marotta gli ha già trovato il sostituto | Li tradisce per ripicca

Davide Frattesi rimane sconcertato, fa ancora fatica a crederci: il presidente Marotta gli ha trovato il sostituto

Nonostante non sia assolutamente considerato un titolare nello scacchiere di gioco nerazzurro, Davide Frattesi rimane uno dei preferiti del suo allenatore Inzaghi. Quasi sempre entrato da subentrato ha comunque fatto il suo fornendo assist e andando in rete.

Allo stesso tempo, però, sia lui che il suo procuratore hanno fatto capire (in più di una occasione) che vorrebbe essere preso più in considerazione e magari giocare dal primo minuto. Cosa che, però, il manager piacentino non gli può garantire.

Ed è per questo motivo che, dopo un anno dal suo arrivo a Milano, prende sempre di più largo l’ipotesi di un suo addio dal capoluogo lombardo per cercare “fortuna” altrove.

Non solo: il presidente Marotta, per non farsi trovare spiazzato, avrebbe individuato il suo sostituto per la linea mediana. Si tratterebbe di un colpo importante per i nerazzurri visto che il giocatore in questione ha alle spalle molte presenze con la sua nazionale.

Inter, Frattesi verso l’addio? Marotta individua subito il sostituto

Con un Davide Frattesi sempre di più con le valigie in mano i campioni di Italia non vogliono farsi trovare impreparati tanto da individuare un nuovo centrocampista che possa prendere il suo posto. Si tratta di Tanner Tessmann, attualmente in forza a Venezia e protagonista del ritorno in Serie A da parte dei lagunari.

Fino a poche settimane fa ha rappresentato il suo Paese, gli USA, nelle Olimpiadi di Parigi dove l’avventura del team si è fermata ai quarti di finale. Il suo nome è sempre stato nella lista dei desideri del team nerazzurro, ma una vera e propria trattativa con lui ed il suo entourage non c’è mai stata.

Tessmann tra Inter e Fiorentina, l’americano deve decidere

Ancora pochi giorni di vacanza per lui prima di mettersi a totale disposizione del suo allenatore Di Francesco. Il centrocampista americano è uno dei gioielli del Venezia ed è destinato comunque a fare le valigie visto che le richieste nei suoi confronti di certo non mancano.

I nerazzurri, però, devono fare molto presto visto che sulle sue tracce è piombata da tempo anche la Fiorentina che ha chiesto le prime informazioni alla società neopromossa. In ogni caso bisogna fare molto presto visto che il calciomercato estivo sta per chiudere.