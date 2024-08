Commisso scarica Gudmundsson: non spenderà 1€ per lui | Contattata la Juve per il solito favorino

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, scarica Albert Gudmundsson: i viola contattano la Juventus…

Ancora pochi giorni a disposizione per questo calciomercato estivo che chiuderà ufficialmente le porte il 3o agosto a mezzanotte. Ancora moltissimi sono i colpi rimasti in “sospeso” da parte dei club che attendono risposte dai calciatori.

Tra le società in questione c’è la Fiorentina che, dopo la metà di agosto, continua ad attendere un “cenno” da parte di Albert Gudmundsson. L’attaccante e fantasista islandese del Genoa è stato uno dei protagonisti del ‘Grifone’, la passata stagione, conclusasi con una salvezza anticipata.

Le sue prestazioni hanno inevitabilmente catturato l’attenzione del presidente Commisso pronto a sborsare una cifra importante ai liguri pur di averlo a disposizione questa stagione. Allo stesso tempo, però, il giocatore sta continuando a prendere tempo. Ed il motivo è chiaro: è in attesa di novità da Milano, sponda Inter.

Di conseguenza i ‘Viola’ non hanno più intenzione di aspettare visto che la vedono come una mancanza di rispetto nei confronti della società. Ed è per questo motivo che i gigliati sono pronti a bussare (nuovamente) alla porta della Juventus per chiedere loro del solito “favorino”.

Fiorentina, basta aspettare Gudmundsson: bussata alla porta della Juventus?

L’obiettivo della Fiorentina è quella di disputare la prima partita di campionato con un attaccante in rosa e, magari, schierarlo già contro il Parma in trasferta. Allo stesso tempo, però, in casa ‘Viola’ sta prendendo sempre più largo l’idea di un clamoroso ritorno di Federico Chiesa dalla Juventus. Una operazione tutt’altro che semplice per tantissimi motivi.

In primis per i tifosi gigliati che, nonostante siano passati alcuni anni, non hanno dimenticato il “tradimento” che il figlio d’arte ha effettuato nei loro confronti. Senza dimenticare, inoltre, che il classe ’97 è in attesa di importanti novità dall’estero (in particolar modo dalla Premier League).

Fiorentina, S.O.S. attaccante: anche se l’islandese rimane il favorito

Federico Chiesa alla Fiorentina per 15 milioni di euro. Un piano “B” che convince molto la società, ma non molto la tifoseria. Ed è per questo motivo che Commisso e Pradè aspettano novità proprio da Gudmundsson che, a meno di clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto, è destinato a lasciare il Genoa.

L’Inter lo vorrebbe come quarto attaccante in vista di questa stagione molto impegnativa in cui giocheranno più competizioni. Prima, però, servirà “svuotare” il reparto offensivo con Joaquin Correa e Marko Arnautovic che sono considerati di troppo.