Allarme rosso Bastoni: rischia un anno di stop prolungato | Ecco cosa sta succedendo ad Appiano

Allarme rosso in casa Inter che vede come protagonista Alessandro Bastoni: rischia un anno di stop prolungato

Se non si tratta di un clamoroso colpo di scena allora poco ci manca. Ovviamente i tifosi dell’Inter sperano che tutto questo non sia vero. La vicenda, da come avete potuto intuire, vede come protagonista uno dei gioielli nerazzurri di mister Inzaghi.

Stiamo parlando di Alessandro Bastoni. Il nazionale azzurro e campione di Italia con la sua Inter continua ad essere uno dei pezzi pregiati in tutti i calciomercato estivi. Su di lui sempre l’ombra dei top club stranieri (in particolar modo quelli della Premier League).

A prescindere da questo l’Inter, attraverso le parole del suo allenatore, è alla disperata ricerca di un nuovo difensore centrale. Soprattutto dopo lo stop che ha visto come vittima Tajon Buchanan.

Il presidente Marotta sta facendo i salti mortali per poter accontentare il suo allenatore. A “rischiare” il posto, però, è proprio lo stesso Bastoni che potrebbe “duellare” con il suo possibile e futuro compagno di squadra.

Inter, Bastoni rischia il posto: Marotta vira su un nuovo difensore

“Abbiamo una mancanza in difesa“. Parola di mister Inzaghi che, però, sanno molto di campanello d’allarme. I nerazzurri stanno cercando di correre ai riparti e sono pronti a bussare alla porta del Genoa. Serve un calciatore che non faccia fatica ad ambientarsi nel campionato italiano e che alle spalle abbia maturato un bel po’ di esperienza per essere pronto a giocare nella ‘Beneamata’.

Il nome che sta circolando, nelle ultime ore, in quel di Milano porta a quello di Johan Vasquez. Il nazionale messicano, nella passata stagione, è stata la vera sorpresa del campionato del ‘Grifone’ di Gilardino che ha ottenuto la salvezza anticipata. Il nome del classe ’98 è stato inserito nella lista dei desideri proprio di Marotta che è pronto ad intavolare una trattativa con i rossoblù.

Inter, obiettivo Vasquez per la difesa: Bastoni scivola in panchina per 1 anno?

Di conseguenza, però, si creerebbe un problema non da poco nello scacchiere di Inzaghi. Vale a dire il “duello” per conquistare una maglia da titolare tra lo stesso Bastoni e Vasquez. Nel caso di un possibile arrivo del messicano, però, il nazionale azzurro continuerà ad essere il titolare.

Tutto, però, dipenderà da lui e dalle prestazioni che fornirà sul terreno di gioco. Trattativa, però, tutt’altro che semplice quella con il Genoa che per il suo calciatore ha una valutazione decisamente molto alta: si parla di almeno 15 milioni di euro, con possibilità di sconto.