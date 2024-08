Te ne sei accorto? Inzaghi non l’ha portato neanche in panchina: da oggi è diventato un ESUBERO al 100%

Nell’ultima amichevole disputata contro il Chelsea Inzaghi non lo ha nemmeno convocato: altra cessione per l’Inter

Quella contro il Chelsea è stata l’ultima amichevole per l’Inter di Simone Inzaghi. Anche i nerazzurri, come il resto delle altre squadre della massima serie, si concentrerà esclusivamente solo per l’inizio del campionato di Serie A.

Anche se contro i ‘Blues’ allenati dall’italiano Enzo Maresca in molti hanno notato che, nella lista dei convocati nerazzurri, mancava un elemento importante della rosa.

Una chiara notizia di calciomercato, ma in uscita. Il manager piacentino, infatti, non lo considera più di tanto ed ha dato alla società il “via libera” per la cessione dell’atleta. Per il calciatore moltissime richieste dalla Serie A e, soprattutto, dall’estero.

Allo stesso tempo, però, l’Inter è stata molto chiara: la cessione si verificherà, ma solamente in prestito e non a titolo definitivo visto che credono fortemente nelle qualità del giocatore. Lo ha annunciato il sito “FCInterNews.it“.

Inter, cessione in vista per Kamate: addio, ma solo in prestito

Tra i calciatori che non hanno preso parte al match contro il Chelsea spunta il nome di Issiaka Kamata. Il giovane centrocampista francese dell’Inter (classe 2004). In questo precampionato le sue prestazioni avevano impressionato tutti. In primis lo stesso Inzaghi che, però, vuole fargli fare esperienza e minuti nelle gambe. Ma non con la maglia della ‘Beneamata’.

Come annunciato in precedenza si valuta la cessione in prestito secco. In Italia sono due le squadre fortemente interessate a chiedere informazioni per il 20enne. Si tratta del Cagliari e dell’Hellas Verona. Anche se pare nettamente in vantaggio un top club estero pronto ad assicurarsi le sue prestazioni.

Inter, per Kamate più cessione all’estero che in Serie A: il punto

La squadra fortemente favorita ad assicurarselo in prestito è l’Anderlecht. Il team belga, forte anche degli ottimi rapporti con l’Inter, gli garantirebbe un ruolo da protagonista e soprattutto da titolare. Una possibilità che il calciatore ed il suo entourage stanno prendendo in seria considerazione.

Una trattativa c’è stata, ma fino ad ora non si è conclusa nel migliore dei modi. Nel caso in cui non dovesse effettuarsi alcun trasferimento in Belgio allora l’atleta potrebbe orientarsi anche verso una esperienza in Portogallo. Sulle sue tracce il Benfica e il Mirandes.