Se rimani, ti faccio portare i borsoni a vita | Conte lo ha licenziato: di fatto è libero di firmare altrove

Continua l’epurazione dei giocatori non ritenuti all’altezza del nuovo Napoli, Antonio Conte lo ha di fatto messo fuori rosa

La prima uscita ufficiale della stagione ha preoccupato tutti. Al Maradona il Napoli ha avuto la meglio del Modena, club di B, solo ai calci di rigore, non riuscendo a segnare nei 90 minuti regolamentari, senza nemmeno creare una mole consistente di occasioni da rete. Un passo indietro rispetto ai test del ritiro estivo che ha portato Antonio Conte a ribadire nel post partita della necessità di ulteriori ritocchi sul mercato.

Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna stanno facendo il possibile per rinforzare la rosa ma l’assenza di coppe europee rende più complicato convincere gli obiettivi in entrata a firmare per i partenopei.

Il carisma di Conte ha fatto la differenza per convincere capitan Di Lorenzo e Kvara a restare ma non può bastare per concludere trattative che sono sin da subito in salita a causa di questo deficit non di poco conto.

In difesa il patron ha messo una pezza, blindando un reparto apparso molto fragile con un potenziale leader come Alessandro Buongiorno, arrivato per ben 40 milioni dal Torino, un investimento che dovrebbe dare garanzie di stabilità davanti a Meret.

Era il sostituto di Kim ma ha deluso, Conte non lo vuole più al Napoli

La scorsa stagione si è sentita eccome l’assenza di Kim che era stato assoluto protagonista nell’anno dello scudetto. Al suo posto era stato ingaggiato il brasiliano Natan che non è mai riuscito a imporsi, tanto da finire spesso in panchina nel girone di ritorno.

Conte ne ha testato le qualità durante la preparazione pre-campionato ed è arrivato alla conclusione di non ritenerlo all’altezza del progetto tecnico, mettendolo di fatto fuori rosa. Il Napoli sta provando a piazzarlo sul mercato e nelle ultime ore sembra forte l’interesse da parte degli spagnoli del Betis.

Un Napoli che vuole blindare la propria difesa

E dalla Liga è invece arrivato in Campania il promettente Rafa Marin, cresciuto nella cantera del Real Madrid. Il mister ha intenzione di darli fiducia e di farlo crescere a fianco di un baluardo come Buongiorno.

Antonio Conte è consapevole di quanto i campionati si vincano grazie alla difesa e ha intenzione di lavorare molto sulla fase di pressing, di non possesso e di marcatura per evitare di subire troppe reti.