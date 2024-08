Inter, da oggi la formazione la decide…Marotta | Farà giocare questi esuberi per metterli in mostra e venderli

Mercato Inter, se la formazione la mettesse proprio Marotta? Obiettivo far “giocare” (altrove) gli esuberi nerazzurri

Un calciomercato estivo, quello nerazzurro, che a dire il vero si era già concluso nel mese di gennaio. Proprio lì erano stati ufficializzati gli accordi, a parametro zero, con Mehdi Taremi e Piotr Zielinski.

In estate, invece, è arrivato come secondo portiere Josep Martinez dal Genoa. A dire il vero, però, la dirigenza sta lavorando intensamente dal punto di vista delle uscite.

Sono molti, infatti, gli esuberi da piazzare altrove visto che non rientrano affatto nei progetti tecnici di mister Simone Inzaghi. Il manager piacentino è stato chiaro con il presidente Marotta: cederli entro la fine della sessione estiva del mercato.

Anche se, a dire il vero, non è affatto semplice. In particolar modo per quanto riguarda uno dei calciatori che, dopo essere rientrato dal prestito, “rischia” seriamente di giocare da titolare la prima di campionato al ‘Marassi’ questo sabato contro il Genoa. Una possibilità assolutamente da non sottovalutare.

Inter, se Correa alla fine restasse? Il ‘Tucu’ pronto a rilanciarsi

Arrivato due anni fa per 30 milioni di euro Joaquin Correa non ha mai lasciato il segno con i nerazzurri. L’Inter vuole liberarsi di lui e del suo pesante ingaggio. Nessuno, però, si è fatto avanti per l’argentino che continua ad allenarsi agli ordini di Inzaghi (che tra l’altro lo ha fortemente voluto al suo arrivo a Milano).

Come annunciato in precedenza, però, il ‘Tucu’ rischia seriamente di disputare dal primo minuto il match contro i rossoblù di Gilardino. Dovrebbe essere scelto proprio Correa al centro dell’attacco.

Inter, cessione difficile per Correa: Inzaghi può rivalutarlo

Il suo contratto andrà in scadenza il 30 giugno del prossimo anno. A questo punto Inzaghi potrebbe seriamente rivalorizzarlo, magari sperando di poter convincere qualche club estero a puntare sull’argentino per questa stagione.

Quello che, però, frena particolarmente le squadre interessate è il suo ingaggio importante: il giocatore percepisce ben 6,5 milioni di euro a stagione.