È stato il tormentone dell’estate | Alla fine non indosserà mai la maglia del Milan: Furlani battuto sul tempo

Per molto tempo era stato inserito nella lista dei desideri del Milan, alla fine non approderà mai in rossonero: le ultime

Adesso l’unica cosa che possono fare in via Aldo Rossi è quella di prendere una penna rossa ed iniziare a cancellare il nome dell’obiettivo che si erano prefissati in questa sessione estiva di calciomercato.

Brutte notizie per il Milan che deve arrendersi dinanzi alla volontà del calciatore che sta per accettare sì una importante offerta, ma non quella del ‘Diavolo’.

Anche perché, a dire il vero, i rossoneri non hanno mai avviato una trattativa con l’atleta ma solamente chiesto informazioni. Alla fine, però, la cosa certa è che non vestirà i colori del Milan.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport Deutschland‘ il club è molto vicino alla chiusura sia con il calciatore ma anche con lo stesso club. Annuncio che potrebbe arrivare anche nelle prossime ore.

Milan, niente da fare per Broja: lascia il Chelsea per volare in Germania

Lo Stoccarda è, senza ombra di dubbio, uno dei protagonisti di questo calciomercato. Soprattutto in ottica uscita dopo aver ceduto, a titolo definitivo, Serhou Guirassy al Borussia Dortmund. Tra l’altro, quest’ultimo, è stato anche obiettivo del Milan. Adesso, però, i tedeschi non hanno alcuna intenzione di fermarsi visto che vogliono prendere un’altra punta.

Si tratta di Armando Broja che non fa parte del progetto tecnico del Chelsea di Enzo Maresca. Il nazionale albanese, che ha affrontato gli Azzurri nella prima giornata dell’Europeo, vuole ritagliarsi uno spazio importante ed è pronto ad accettare l’offerta proveniente dalla Bundesliga.

Broja, niente Milan: lo Stoccarda pensa al bomber albanese

Lo Stoccarda vuole chiudere, quanto prima, la faccenda con il club inglese. Si parla di un possibile prestito secco ai ‘Blues’. Gli stessi che sono pronti ad accettare senza alcun tipo di problema. Magari inserendo anche un diritto di riscatto al termine della stagione.

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Tuttosport’, invece, sono difficili le speranze per il Milan nell’aggiudicarsi il bomber albanese. Quest’ultimo è in scadenza di contratto il 30 giugno del 2028.