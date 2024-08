De Laurentiis, altro rifiuto all’ultimo secondo | Il caso Brescianini non ha insegnato niente

Il talento della Serie B ha rifiutato il Napoli di Antonio Conte. Sì ai nerazzurri per giocare la Champions League. Affare in chiusura.

Vittorioso solo dopo i calci di rigore sul Modena di Pierpaolo Bisoli nel match valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia, il Napoli di Antonio Conte si prepara a volare in quel di Verona per affrontare l’Hellas di Paolo Zanetti in occasione della prima giornata del campionato di Serie A 2024-2025.

Un appuntamento, quello contro la formazione scaligera passata lo scorso giugno nelle mani del tecnico veneto, che per i partenopei segnerà l’inizio della risalita verso le zone nobili della classifica dopo il triste decimo posto ottenuto al termine della terribile annata 2023-2024.

Un’annata, quella post terzo scudetto, che, iniziata col chiaro intento di confermarsi sul tetto d’Italia per il secondo anno consecutivo, ha purtroppo visto Osimhen e compagni incassare solo delusioni nelle quattro manifestazioni alle quali hanno preso parte.

Quattro manifestazioni, Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, in cui, eccezion fatta per quest’ultima, sfumata all’ultimo a causa della sconfitta in finale contro l’Inter, non hanno mai visto protagonista la formazione azzurra la quale, passata da poche settimane sotto la guida di Antonio Conte, sarà chiamata a tornare quantomeno in Champions League dopo l’assenza dell’imminente stagione.

Napoli, Conte chiede rinforzi: De Laurentiis al lavoro per rinforzare la rosa

Non particolarmente felice nelle interviste successive alla vittoria contro il Modena nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia dello scorso 10 agosto, Antonio Conte non ci ha girato troppo intorno quando ha ammesso che la sua squadra, allo stato attuale, sia ben lontana dall’essere al completo.

Una squadra, il cui obiettivo sarà quello di lottare quantomeno per un posto in Champions League, la quale, stando alle dichiarazioni del tecnico salentino, ha necessariamente bisogno di innesti di qualità per essere competitiva. Terminare la stagione lontano dalla zona Champions è infatti un rischio che l’ex allenatore di Juventus e Inter non vuole correre. De Laurentiis ha ancora due settimane per sistemare la situazione; vedremo cosa accadrà.

Napoli, salta Brescianini: il centrocampista verso l’Atalanta

Messosi in luce nella scorsa stagione con la maglia del Frosinone, retrocesso in Serie B all’ultima giornata, Marco Brescianini potrebbe non vestire la maglia azzurra del Napoli nell’imminente stagione 2024-2025 che scatterà tra pochissimi giorni. Stando infatti a quanto venuto a galla in queste ore, il centrocampista classe 2000, che col club azzurro ha già sostenuto e superato le visite mediche, sarebbe stato bloccato dalla società ciociara a causa di alcune modifiche relative all’obbligo di riscatto che il club di De Laurentiis avrebbe chiesto poco prima della chiusura della trattativa.

Modifiche che avrebbero indispettito e non poco il Frosinone, il quale starebbe ora clamorosamente valutando la possibilità di far saltare definitivamente l’affare. Sullo sfondo c’è già l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che, desiderosa di rimpiazzare il partente Koopmeiners con un valido profilo, potrebbe convincere il giocatore a trasferirsi a Bergamo con la chiara possibilità di giocare in Champions League a partire da settembre. Al momento è ancora presto per tracciare scenari, ma nelle prossime settimane dovremmo saperne di più.