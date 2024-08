Cuadrado in Serie A: finalmente il Panita ha trovato squadra | Nell’altra rivale storica della Juventus

Il futuro di Cuadrado può essere ancora in Italia, il terzino colombiano è svincolato ma sta per arrivare un’offerta da parte di una rivale della Juventus

Ha lasciato la Juventus la scorsa estate per accasarsi all’Inter ma la sua parentesi in nerazzurro è stata breve ed è passata quasi inosservata. Il direttore sportivo Beppe Marotta aveva convinto il colombiano a sposare il progetto del club milanese ma un infortunio avvenuto a metà stagione lo ha costretto a lungo fuori dal campo.

Un contributo inferiore alle aspettative per un giocatore che poteva rappresentare un autentico jolly per mister Inzaghi, utile anche in Champions League data l’esperienza accumulata in campo internazionale.

Ora è attualmente svincolato ed in cerca di una nuova sistemazione. Può ancora dare molto ma le offerte latitano. Nelle prossime ore potrebbe però pervenire una molto allettante che potrebbe consentirli così di restare in Italia.

Negli ultimi giorni di mercato il suo potrebbe essere un nome molto caldo per andare a rinforzare un club storico di A che prenderà parte all’Europa League.

Cuadrado può finire alla Lazio, il colombiano resta in Italia?

Questa è la Lazio che sta ringiovanendo la propria rosa ma che potrebbe gradire un profilo come quello di Cuadrado come sostituto di Hysaj, dato come partente. Un veterano potrebbe aiutare molto i giovani anche all’interno dello spogliatoio.

Biancocelesti che hanno affidato la gestione della squadra a Marco Baroni, premiato dopo un’impensabile salvezza ottenuta con l’Hellas Verona. Tanti i nuovi arrivi che stanno prendendo il posto di senatori che hanno deciso di cambiare casacca.

Un mercato di scommesse quello della Lazio, Baroni pronto a zittire gli scettici

Tante novità soprattutto nella trequarti ma il prossimo innesto potrebbe essere una punta, Boulaye Dia che è in cerca di rilancio dopo un’annata negativa in Campania. Doppietta per lui nei 32esimi di Coppa Italia, reti che hanno il sapore d’addio.

Il debutto in campionato sarà all’Olimpico contro la neopromossa Venezia, una gara sulla carta abbordabile ma da non prendere sotto gamba. Partire con i tre punti sarebbe importante per l’umore e per incentivare a completare al meglio la campagna acquisti. Tante scommesse da vincere per Fabiani e per il patron Claudio Lotito, il compito spetterà a mister Baroni, quello di valorizzare i tanti profili di prospettiva presenti in rosa.