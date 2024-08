Baroni non lo vede in allenamento, Lotito lo avvisa a cose fatte: CESSIONE ufficiale | La reazione del mister

La Lazio sta per ufficializzare un’altra cessione, continua il rinnovamento dell’organico che sta portando avanti il direttore Fabiani

La Lazio ha dato dei segnali molto positivi nel ritiro di quest’estate. Gli uomini agli ordini di Marco Baroni hanno già fatto intravedere delle ottime potenzialità e le aspettative di questo gruppo sono alte. Il tecnico toscano ha avuto finalmente la grande occasione di allenare un top club italiano dopo anni di gavetta in squadre di provincia. Le ultime salvezze ottenute mostrando un ottimo calcio a Lecce e a Verona hanno convinto il patron Claudio Lotito a metterlo sotto contratto.

I biancocelesti stanno mettendo in atto la rivoluzione già iniziata la scorsa estate dopo l’addio di Milinkovic. Tanti senatori hanno lasciato Formello, con la fine di un ciclo che ha portato risultati importanti tra cui un secondo posto, miglior piazzamento della presidenza Lotito.

Tanti cambiamenti sulla trequarti data la partenza di Pedro, Luis Alberto, Felipe Anderson. La certezza resta Mattia Zaccagni, pronto a un ulteriore salto di qualità dopo il buon Europeo disputato con la maglia dell’Italia.

Anche un bomber come Ciro Immobile si è accasato altrove, scegliendo la Turchia come meta per il proseguo della sua carriera. Al suo posto dovrebbe arrivare Boulaye Dia, giovane che ha numeri da doppia cifra e che può fare molto bene nella Capitale.

Lascia la Lazio, Baroni non ha nemmeno il tempo di salutarlo

Le cessioni in casa Lazio riguardano anche alcuni talenti del settore giovanile tra cui Alessio Barone. Il difensore classe 2006 è vicino a firmare per il Brindisi, club che milita in Serie D. Da capire se i capitolini lo lasceranno partire in prestito o a titolo definitivo.

Una piazza storica quella della città pugliese che è in cerca di riscatto dopo alcuni problemi societari e che sta puntando su diversi profili di prospettiva per fare il salto di categoria e tornare nel calcio professionistico.

La prima in A sarà contro il Venezia, l’attacco sarà guidato da un pupillo di Baroni

Lazio che nel frattempo si appresta a iniziare il campionato affrontando all’Olimpico, di fronte al proprio pubblico, il neopromosso Venezia di Eusebio Di Francesco, un avversario da non sottovalutare per iniziare con il piede giusto la stagione.

In attacco spazio a Noslin che Baroni ha lanciato con ottimi risultati nel girone di ritorno e che ha voluto fortemente anche nella sua nuova avventura a Roma.