Abbiamo finito i fondi | Thiago Motta avvisato alle prime luci dell’alba: o accettano i prestiti o rimangono così fino al 2025

Non arrivano buone notizie per Thiago Motta, finiti i soldi per la Juventus? O arriva in prestito o non se ne farà nulla

Un mercato, quello in entrata, che sta risultando molto difficile per la Juventus in questa sessione estiva di agosto. Per non parlare di quello in uscita dove la situazione sembra non essere affatto cambiata dall’ultima volta.

In attesa di capire quale sarà il futuro di Federico Chiesa (sempre più probabile un addio alla Serie A per andare all’estero) i bianconeri si concentrano sui nuovi e possibili arrivi in rosa.

Anche se, allo stesso tempo, da questo fronte non arrivano delle buone notizie: sono pochi i fondi a disposizione per poter investire in questi ultimi giorni di mercato. Tanto è vero che il ds Giuntoli sta studiando ogni possibile modo per concretizzare gli affari.

In primis quella di chiedere il prestito di un calciatore che piace (e non poco) alla ‘Vecchia Signora’. Altrimenti non se ne potrà fare assolutamente nulla.

Juventus, non si molla Conceicao: clamorosa idea di prestito con il club

La Juventus non ha alcuna intenzione di mollare la presa con il Porto per quanto riguarda la prestazioni sportive di un altro figlio d’arte come Francisco ‘Chico’ Conceicao. L’esterno d’attacco lusitano, dopo l’addio del padre come allenatore, non vorrebbe restare nel club. A differenza del presidente Villas Boas che vorrebbe farlo rimanere in rosa poiché crede molto nelle sue qualità.

Con i portoghesi i bianconeri hanno provato ad avviare una trattativa con Galeno, ma la pista è stata abbandonata, almeno per il momento. Allo stesso tempo, con il Porto, si sta ipotizzando un prestito con i lusitani. In Portogallo potrebbe andare Tiago Djalo che sembra non rientrare affatto nei piani di Motta per questa stagione.

Juventus e Porto, idea scambio prestiti Djalo-Conceicao

Alla Juventus un attaccante serve come il pane. In attesa di capire come andrà a finire la vicenda che porta a Nico Gonzalez della Fiorentina (su di lui anche l’Atalanta), i bianconeri studiano questa mossa di prestiti con i portoghesi.

Una mossa che, appunto, alla ‘Vecchia Signora’ non dispiacerebbe affatto visto che vuole liberarsi di quanti più possibili esuberi che sono un vero e proprio peso per Motta in questo momento.