Tamberi vs Sinner, bordata: “vomitato sangue per esserci, mentre tu…” | La replica dell’altoatesino

Continuano le polemiche intorno a Jannik Sinner e alla sua mancata partecipazione alle Olimpiadi di Parigi, il tennista ancora sotto accusa

Jannik Sinner è tornato in campo a Cincinnati dopo la mancata partecipazione alle Olimpiadi di Parigi. Per l’altoatesino la scelta di non partecipare dopo una tonsillite che l’ha colpito. Le speranze di una medaglia da parte degli azzurri erano riposte in lui e invece a sorpresa ci ha pensato il collega Lorenzo Musetti a regalare uno storico bronzo al tennis italiano.

Le gioie non sono finite qua con la premiata coppia formata da Sara Errani e da Jasmine Paolini che hanno conquistato l’oro nel doppio femminile.

Risultati che testimoniano l’imponente crescita di tutto il movimento del tennis nostrano anche se resta il rammarico dell’assenza del principale campione azzurro e capolista del ranking mondiale dopo la prima parte di questa stagione.

Una spedizione, quella italiana, a Parigi che è stata più che soddisfacente con 40 medaglie ottenute, le stesse di tre anni prima a Tokyo ma con due ori in più. Un bilancio più che positivo, con sorprese inaspettate che hanno compensato alcune delusioni cocenti.

Tamberi ha dato tutto per la maglia azzurra, c’è chi invece ha dato forfait

Una di queste riguarda Gianmarco Tamberi. Aveva vinto l’oro agli ultimi giochi iridati nel salto in alto ma questa volta è stato eliminato al termine di una finale disputata con una colica renale che lo ha fatto stare male, costringendolo a fare un sacrificio per poter gareggiare.

Paolo Giordano de Il Giornale ha lanciato una provocazione sul suo profilo X paragonando il comportamento di Tamberi a quello di Sinner. Nel primo caso è avvenuta una partecipazione anche in una condizione fisica molto precaria, nel secondo un forfait che molti hanno ritenuto premeditato dato che il torneo non ha inciso sulla classifica ATP.

Tamberi ha vomitato letteralmente sangue per rappresentare l’Italia (e se stesso) alle Olimpiadi. Sinner ha preferito di no. È un fatto. Ciascuno ne tragga le conclusioni che vuole. #Tamberi pic.twitter.com/2si92xwVMd — Paolo Giordano (@IlPaoloGiordano) August 11, 2024

Tante le critiche, lui vuole rispondere sul campo e tornando a vincere

Sinner ha risposto ai tanti commenti critici pervenuti sui social, facendo presente di aver sofferto molto per i problemi di salute avuti a pochi giorni dall’inizio della manifestazione sportiva.

Il dubbio non sarà mai sciolto. Le sue prestazioni dissolveranno le critiche che non sono terminate nemmeno dopo la fine delle Olimpiadi.