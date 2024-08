Perisic in Serie A, Gattuso ha fatto un favore al suo ex club: tutto fatto per il ritorno | Proprio con QUELLA maglia

Perisic a muso duro con Gattuso, rottura totale tra il giocatore e il mister, ora l’esterno croato può tornare in Italia

In giro per l’Europa alcuni campionato sono già iniziati e sono diversi i mister che allenano squadre straniere. Tra questi anche Gennaro Gattuso che ha firmato per l’Hajduk Spalato. Una nuova sfida per lui dopo le parentesi al Valencia e al Marsiglia.

Poco prima della seconda sfida di campionato, però, il tecnico italiano è finito al centro di un vero e proprio caso che è esploso nello spogliatoio dei croati, con un diverbio acceso che lo ha visto protagonista insieme a Ivan Perisic.

L’esterno è stato addirittura escluso dalla lista dei convocati per il match che ha visto l’Hajduk di fronte alla Lokomotiv Zagabria. Una scelta che ha suscitato molte reazioni, compresa quella del calciatore che sui social ha espresso il suo parere.

Queste le sue parole: “Oggi è una partita importante e non voglio disturbare i ragazzi o il club attirando l’attenzione su di me. Buona fortuna alla squadra. Ci sarà modo nei prossimi giorni di parlare di quello che è successo”.

Perisic può tornare in A, lo ha chiesto un suo ex allenatore per rinforzare gli esterni

Un episodio che fa pensare all’ipotesi di un suo possibile addio e un ritorno in Italia. Ivan è un vecchio pupillo di Antonio Conte che lo ha allenato all’Inter. Il Napoli pensa a David Neres come esterno d’attacco ma il croato è un’opzione percorribile ed economica da non escludere nei giorni finali di questo mercato.

Il mister dei partenopei ha dimostrato di avere una serie di calciatori che ritiene un usato sicuro e su cui tende a puntare, come Romelu Lukaku che è vicino a firmare per gli azzurri, nonostante la possibile permanenza di Victor Osimhen al centro dell’attacco.

Un Napoli che è ancora incompleto, parola di Antonio Conte

Napoli che ha superato i 32esimi di Coppa Italia solo ai calci di rigore contro il Modena, con Conte che ha manifestato la necessità di ulteriori interventi sul mercato per poter avere a disposizione un organico che possa competere per i vertici.

Aurelio De Laurentiis proverà ad accontentarlo nel rush finale di una campagna acquisti che ha visto il Napoli investire soprattutto nel reparto arretrato con l’ingaggio di un centrale roccioso come Alessandro Buongiorno e del promettente Rafa Marin.