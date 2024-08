Leclerc in preda ai fiumi dell’alcool: non si regge neanche in piedi | Ferrari in apprensione per il video shock

Charles Leclerc in preda a fiumi di alcol, non si regge nemmeno in piedi: Ferrari ed i suoi tifosi con il fiato sospeso

Il “predestinato” (come così viene chiamato da un bel po’ di anni) ha colpito ancora. Anche se in questa situazione si sta parlando di lui, ma non in maniera del tutto positiva.

Protagonista di questa vicenda di cronaca (anche se ha tutto il sapore di un vero e proprio gossip) il primo pilota della Ferrari, Charles Leclerc.

In questo momento la Formula 1 è in vacanza, se ne riparlerà tra meno di dieci giorni: domenica 25 agosto, infatti, si tornerà nuovamente a correre in vista del Gran Premio d’Olanda.

Il monegasco, però, sta facendo molto parlare di sé dopo essere stato beccato da un fan o tifoso che lo ha riconosciuto mentre ha alzato decisamente il gomito: bevendo un bel po’ di alcol.

Leclerc, ma cosa combini? In discoteca beve fiumi di alcol – VIDEO

I piloti, sia in campo che fuori, sono destinati a dare l’esempio. Almeno questo è quello che scrivono gli utenti del web che, dopo aver visto le immagini provenienti dalla Spagna, si sono indignati e non poco. Direttamente da una delle discoteche più famose di Ibiza come “Il Pacha” Leclerc si è goduto una serata con i suoi amici e con un “ospite” che non poteva mancare: l’alcol.

Se sulla pista siamo abituati a vederlo in grande spolvero, in discoteca ha mostrato a tutti con le sue doti da ballerino puro. Circondato da persone e, soprattutto, da quel bicchiere di alcol che aveva tra le mani. Ovviamente non è successo nulla visto che si è trattato di una semplice serata in discoteca di un ragazzo (visto che lo è eccome) di 27 anni con i suoi amici.

Spaccato a merda al Pacha, che idolo Charles Leclerc pic.twitter.com/NT11IcTXpG — Michele 🏎🏎 (@Megheee_) August 13, 2024

Leclerc idolo ad Ibiza, in discoteca in compagnia di musica ed alcol

Come si può notare dal filmato insieme al pilota della ‘Rossa’ c’è anche la sua fidanzata, Alexandra Saint Mleux. Il monegasco lo si vede facilmente con una vistosissima camicia nera mentre sembra voler insegnare a tutti le sue mosse da ballerino.

Ancora pochissimi giorni di vacanza per lui visto che, a breve, dovrà ritornare in pista per prepararsi al meglio per il Gran Premio d’Olanda. Pima, però, dovrà smaltire un po’ l’alcol…