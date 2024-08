La medaglia dello Scudetto puoi tenerla, ora fuori di qui | Lautaro inerme al terremoto: costretto a firmare altrove

Colpo di scena nell’attacco dell’Inter, il bomber è costretto a lasciare i nerazzurri, Lautaro Martinez non sapeva niente

Manca ormai poco al debutto in campionato dei campioni d’Italia in carica dell’Inter che affronteranno al Ferraris di Genova l’agguerrita compagine guidata da Alberto Gilardino che ha iniziato con il piede giusto la propria stagione battendo con una buona prestazione la Reggiana nei 32esimi di finale di Coppa Italia grazie alla rete di Messias.

Inzaghi sa che iniziare con tre punti in trasferta consentirebbe ai nerazzurri di dare subito un segnale chiaro alle rivali per il titolo ma deve fronteggiare alcuni problemi legati all’infermeria, con i nuovi arrivati Zielinski e Taremi costretti al forfait e con Bastoni che ha saltato gli ultimi allenamenti e l’amichevole dello scorso weekend disputata a Londra.

Il mister è però consapevole della qualità delle sue seconde linee e non avrà problemi a gettarli nella mischia. L’ampiezza della rosa vuole essere il vero valore aggiunto in vista di un’annata che si prospetta densa di partite ravvicinate da affrontare al meglio.

Al centro dell’attacco è confermata la coppia di centravanti composta da Lautaro Martinez, fresco di rinnovo e ancora più motivato dopo aver vinto l’ultima classifica dei capo cannonieri, e Marcus Thuram, apparso subito in forma.

Doveva restare ma ora sono cambiati i piani, la punta lascerà l’Inter

A sorpresa potrebbe lasciare Appiano Gentile Marko Arnautovic. Le difficoltà a cedere Joaquin Correa stanno costringendo Beppe Marotta a valutare il sacrificio del centravanti austriaco che è nel mirino proprio del Genoa come sostituto di Mateo Retegui che si è trasferito all’Atalanta.

Il bomber, però, vorrebbe restare, anche con un ruolo da comprimario. Nella trattativa non rientra Gudmundsson che resta un obiettivo dell’Inter ma in questo momento la Fiorentina pare molto avanti per chiudere per l’attaccante islandese.

Il punto sul mercato dell’Inter, cosa manca ancora all’organico di Inzaghi

Inter che ha bisogno di un difensore e di una punta per completare la propria campagna acquisti. La mancanza di liquidità sta rallentando le operazioni in entrata e la dirigenza si è focalizzata sulla cessione di esuberi per avere le risorse economiche necessarie.

Negli ultimi giorni di mercato l’Inter è chiamata a inserire in organico queste due pedine mancanti. Marotta ed Ausilio sono fiduciosi anche se speravano di potersi riposare dopo essersi mossi con largo anticipo.