Giuntoli, ecco il bonifico: se ne va così l’allegrista per eccellenza | Avrebbe accettato anche 1€ per mandarlo via

Calciomercato Juventus, in arrivo importanti novità per Giuntoli: il fedelissimo di Allegri è pronto a fare le valigie

La nuova Juventus di Thiago Motta ha archiviato le amichevoli estive di questa stagione. I risultati, però, non sono stati per nulla soddisfacenti. Soprattutto per quanto riguarda la condizione fisica della squadra che è apparsa molto lenta e prevedibile.

Sarà anche calcio d’estate ma gli stessi tifosi bianconeri hanno voluto lanciare un vero e proprio campanello d’allarme alla dirigenza. In particolar modo a Cristiano Giuntoli. Il ds, infatti, è stato al centro delle critiche per un mercato di agosto per nulla produttivo.

L’obiettivo è quello di riuscire a completare la rosa prima dell’inizio del campionato: la Juventus se la vedrà con il neopromosso Como di Fabregas che, pochi giorni fa, ha dovuto già salutare la Coppa Italia dopo essere stata eliminata dalla Sampdoria.

Nel frattempo, in ottica mercato in uscita, arrivano delle importanti novità: il fedelissimo di Allegri, a quanto pare, ha preso la sua decisione ed è pronto a fare le valigie per provare ed affrontare una nuova esperienza.

Juventus, ci siamo: Szczesny è (quasi) ai saluti

In attesa di capire quale sarà il futuro di Federico Chiesa (possibile cessione all’estero per il figlio d’arte) la ‘Vecchia Signora’ si sta concentrando prevalentemente sulla situazione che vede come protagonista Wojciech Szczesny. Non è affatto un mistero che l’estremo difensore polacco non sia nei piani né della società (che ha preso al suo posto Di Gregorio) ed anche dello stesso allenatore.

Il nazionale polacco, infatti, si sta allenando a parte con un suo preparatore di fiducia in attesa di importanti novità sul suo futuro. Un futuro che, a quanto pare, lo vedrà molto lontano dalla Serie A. Fino a qualche settimana fa sembrava essere ad un passo dal Monza dopo che Galliani non era riuscito a trovare l’accordo con lo svincolato Keylor Navas.

Szczesny, clamorosa decisione: appende i guantoni al chiodo?

La carriera calcistica di Szczesny, però, potrebbe prendere anche un’altra direzione: ovvero quella della chiusura definitiva. In molti non escludono affatto l’ipotesi che l’ex Arsenal e Roma possa appendere definitivamente i guantoni al chiodo. Anche se, allo stesso tempo, il calciatore ha ancora molto da dare nonostante i suoi 34 anni.

Nel frattempo non è da escludere affatto la possibilità che lo porterebbe in Arabia Saudita. La cosa certa è che il suo futuro sembra essere molto lontano sia dalla Juventus che dalla Serie A. Non proprio una bella notizia per i milioni di fantallenatori in Italia che avevano sempre puntato su di lui per la porta della loro squadra. Si valuta anche una possibile risoluzione del contratto con il club: Giuntoli andrebbe a risparmiare ben 13 milioni di euro.