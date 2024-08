Friedkin lo aveva promesso a De Rossi | NON è stata mantenuta: ha scelto di nuovo i nerazzurri

La Roma è costretta a rinunciare a un obiettivo di mercato, De Rossi era certo di poterlo allenare ma il giovane firma per i nerazzurri

Dopo i colpi Le Fèe, Soulè e Dovbyk, prosegue la campagna acquisti della Roma con i Friedkin che stanno investendo per lottare con maggiore caparbietà per la Champions League, obiettivo che manca da troppe stagione in casa giallorossa. Un organico giovane, desideroso di sorprendere e motivato da un allenatore come Daniele De Rossi che ama il club e che anche in panchina dà tutto per raggiungere il massimo.

La piazza è soddisfatta ed ha accolto con molto entusiasmo i nuovi arrivi. Prima di poter affondare per altri innesti la Roma ha necessità di sfoltire la rosa, attualmente composta da ben 31 giocatori. Il mister è intervenuto in prima persona sottolineando che non può dare il giusto minutaggio a tutti.

Nella lista dei partenti sono i centrocampisti Nicola Zalewski ed Edoardo Bove, nel mirino di Torino e Fiorentina. In attacco è in dubbio la permanenza di Tammy Abraham che resta un’opzione da fine mercato per il Milan che sta valutando se dare una chance a Jovic come vice Morata.

Nelle ultime ore si parla anche di un possibile sacrificio inerente Paulo Dybala. Il talento argentino ha una clausola rescissoria di 15 milioni rivolta a club stranieri e un’ipotetica destinazione della punta sarebbe l’Arabia.

Era un obiettivo della Roma ma sta per firmare per i nerazzurri

In difesa uno dei nomi papabili per prendere il posto di Smalling è Bijol ma in questo momento il centrale dell’Udinese è più vicino a trasferirsi all’Atalanta che sta soffiando diversi obiettivi alle rivali, da Zaniolo a Brescianini.

Un duro smacco per De Rossi che si aspettava l’arrivo dello sloveno che è stato tra i migliori difensori per rendimento dell’ultimo campionato, contribuendo con le sue prestazioni alla salvezza in extremis conquistata dai friulani.

Le mosse dell’Udinese a pochi giorni dalla fine del mercato

Udinese che ha da poco ufficializzato il ritorno a casa di Alexis Sanchez. Una scelta di cuore per il cileno che vestirà di nuovo la maglia bianconera, là dove la sua carriera è decollata.

In bilico la posizione di Lazar Samardzic che piace al Milan e alla Lazio ma ancora non è pervenuta un’offerta degna di nota, con il costo del cartellino del serbo che è di 20 milioni.