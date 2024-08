Conte chiede informazioni a Pogba | La squalifica non c’entra niente: può comunque dare una mano

Antonio Conte contatta direttamente Paul Pogba, ha chiesto informazioni al francese, può aiutare nonostante la squalifica

Antonio Conte è tornato su una panchina di A e ha sposato il progetto del Napoli. Dopo un decimo posto in classifica e l’esclusione dalle coppe europee, i partenopei hanno deciso di puntare su un mister vincente come il pugliese per tornare ai vertici. L’operazione non sarà tra le più semplici. Le rivali si sono rinforzate e l’Inter sembra ancora una spanna sopra a livello di organico.

Il mercato sta, inoltre, procedendo con qualche difficoltà. Alcuni obiettivi sono sfumati e il direttore sportivo Giovanni Manna è chiamato a fare il possibile nelle ultime due settimane di trattative per consegnare una rosa all’altezza all’esigenza allenatore.

Il primo match ufficiale ha visto una squadra ancora non ben amalgamata che non è riuscita a battere il Modena se non ai calci di rigore. Conte si è detto preoccupato nel dopo partita, chiedendo rinforzi al patron De Laurentiis che proverà ad accontentarlo.

Ben tre innesti potrebbero provenire dalla Premier League dopo che Brescianini ha firmato per l’Atalanta dopo aver di fatto trovato l’accordo con i partenopei. Uno smacco duro da digerire per Conte che pretende un cambio di passo e investimenti in entrata.

Pogba lo conosce bene, Conte chiede un aiuto all’ex Juventus

A centrocampo sono nel mirino del Napoli Gilmour del Brighton e Scott McTominay, giocatore classe ’96 del Manchester United. Ten Hag lo ha elogiato durante il ritiro estivo ma i Red Devils lo hanno di fatto messo sul mercato. Il costo del cartellino è di circa 30 milioni di euro.

Paul Pogba potrebbe fare da intermediario dato il suo trascorso all’Old Trafford per convincere lo scozzese a trasferirsi in Italia per essere allenato da Antonio Conte, pronto a schierarlo titolare davanti alla difesa.

Lukaku è a un passo dal Napoli, l’accordo può avvenire a breve

Manna è in queste ore a Londra per chiudere l’affare Lukaku. Il belga vuole solo il Napoli e gli azzurri si sono decisi a ingaggiarlo nonostante la possibile permanenza di Victor Osimhen.

Due punte dalle caratteristiche molto simili che potrebbero coesistere nel 3-5-2 di Conte, garantendo un bottino importante di reti. Il Chelsea vuole cederlo a titolo definitivo e ha ricevuto un’offerta di 35 milioni da parte dell’Aston Villa, rifiutata però dal giocatore. Nelle prossime ore capiremo se le sue volontà faranno la differenza.