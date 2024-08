C’è un altro caso Morata: da Madrid hanno fissato una nuova recompra | Salta tutto e torna all’improvviso indietro

Il Real Madrid vuole tutelare i talenti della propria cantera, un altro accordo sulla recompra di un giovane sul modello Morata, ora può già tornare a casa

Il Real Madrid è stato tra i primi club al mondo a fare la squadra B che ha potuto cimentarsi in campionati competitivi e far crescere più in fretta i talenti del proprio settore giovanile. In Italia l’esempio è stato seguito dalla Juventus, dall’Atalanta e adesso anche dal Milan. Investire nell’Under 23 porta anche a poter effettuare plusvalenze importanti e utili per finanziare le campagne acquisti.

Anche i Blancos ne sono consapevoli e lo hanno dimostrato con la cessione di molti gioielli della propria cantera tra cui Alvaro Morata che ha fatto le fortune della Juventus, dei cugini dell’Atletico, prima di trasferirsi a Milano, sponda rossonera.

Un nuovo centravanti di proprietà dei madrileni è Iker Bravo che è stato ingaggiato dall’Udinese. I friulani lo hanno acquistato dal Bayer Leverkusen ma il Real Madrid ha chiesto ed ottenuto di mantenere su di lui il diritto di prelazione su un’eventuale futura cessione.

Allo stesso modo anche il Bayer Leverkusen stesso ha mantenuto dei diritti importanti su di lui, visto che il 50% di quella cifra potenziale andrebbe nelle casse dei tedeschi. I buoni rapporti tra i club hanno permesso ai madrileni di non essere tagliati fuori da questa operazione.

Bravo ha già colpito il tecnico dell’Udinese, lotta per un posto da titolare

Bravo si è messo in mostra anche con la propria Nazionale e il tecnico dell’Udinese Kosta Runjaic è rimasto colpito da ciò che ha visto durante i primi allenamenti. Può giocare sia come punta centrale che come numero 10 e in Friuli proverà ad esplodere, a fianco di un campione che proprio in questo club è diventato un top player come Alexis Sanchez.

Dopo aver ottenuto una salvezza al fotofinish, i bianconeri sperano di poter disputare un campionato migliore, regalando soddisfazione ai propri calorosi tifosi.

Un Udinese in crescita, può fare un buon campionato e salvarsi con maggiore anticipo

Il primo match ufficiale della stagione ha fornito degli spunti molto positivi. Contro l’Avellino, club di Lega Pro, è arrivata una sonora vittoria per 4 a 0, mostrando un calcio propositivo.

Questo fa ben sperare in vista del campionato che sta per iniziare ma serviranno degli avversari di caratura superiore per testare le ambizioni dei friulani.