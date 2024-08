Berardi, svolta inattesa: l’ha saputo dai giornali | Il suo cartellino è stato ceduto all’estero

Novità in vista per Berardi, non li è stato comunicato personalmente ma la notizia è ufficiale, è ceduto all’estero, non giocherà più al Sassuolo

Rivoluzione in atto per il Sassuolo, chiamato a un campionato da protagonista dopo la retrocessione in Serie B. Un’annata da dimenticare quella appena trascorsa e per i neroverdi è stato inevitabile scendere di categoria. Il direttore sportivo Carnevali è alle prese con i mal di pancia dei giocatori più rappresentativi della rosa che non sono disposti a restare tanto che hanno espresso il desiderio di cambiare aria.

Queste ultime due settimane di mercato vedranno il piazzamento in uscita di diversi giocatori di qualità, con altrettanti sostituti che andranno rintracciati. A tutelare il livello dell’organico, oltre alla scelta di un allenatore competente come Fabio Grosso, anche un patrimonio importante costituito dal settore giovanile.

La Primavera degli emiliani è tra le migliori d’Italia e non è da escludere che molti talentini possano trovare spazio in B, proseguendo così il loro percorso di crescita. A fare loro da chioccia potrebbe essere Domenico Berardi, ormai bandiera del club.

L’esterno azzurro ha rifiutato in passato offerte di top club preferendo non cambiare maglia. Ora è attualmente infortunato e dovrebbe tornare in campo sul finire dell’anno ma non è da escludere che possa pervenire una proposta allettante.

Berardi l’ha scoperto dai giornali: va in Olanda

Intanto ha lasciato ufficialmente il Sassuolo Seb Loeffen. Il centrale classe 2004 è stato infatti ceduto all’Excelsior Rotterdam, club che milita in Eredivisie la massima divisione calcistica olandese, firmando un contratto biennale con l’opzione per il terzo.

Loeffen, nato a Weert, ha frequentato il settore giovanile del PSV, prima di trasferirsi in Italia all’età di 17 anni. Ha giocato lì per tre anni nelle giovanili del Sassuolo, ma ora il talentuoso difensore ha deciso di tornare in Olanda.

Laurienté subito decisivo ma è con le valigie in mano, vuole restare in A

La prima uscita stagione del Sassuolo ha visto una squadra subito in palla che si è qualificata ai sedicesimi di Coppa Italia dopo aver battuto a Reggio Emilia l’ostico Cittadella.

A decidere il match è stato il trequartista Laurienté con una bella conclusione dal limite dell’area. Il talento è finito nel mirino della Lazio e la valutazione del suo cartellino è pari a 15 milioni di euro.