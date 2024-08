Scandalo per l’ex Inter: venduto a cifre astronomiche, ma è crollato nelle visite mediche | Ausilio soddisfatto: “NIENTE RESO”

Colpo di scena che riguarda l’ex Inter, sembrava tutto fatto per il passaggio al nuovo club: crolla nelle visite mediche

Se non si tratta di un vero e proprio clamoroso colpo di scena allora poco ci manca. Fatto sta, però, che quello che sta vivendo in questo momento l’ex calciatore dell’Inter è un qualcosa di veramente incredibile.

Anche se, a dire il vero, non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere nel mondo del calcio. Secondo quanto riportato da più fonti e media sportivi pare che il passaggio nel nuovo club sia destinato a saltare.

Motivo? Tutto per colpa delle visite mediche che avrebbero riscontrato non pochi problemi per il calciatore. Lo stesso che, dopo aver ricevuto l’esito negativo dalla società, rischia di non iniziare questa nuova avventura calcistica.

Adesso, per l’atleta, si prospetta un inevitabile ritorno al club di appartenenza che stava già pregustando l’idea di potersi liberare di lui. Ed invece non se ne farà nulla. Almeno fino a gennaio quando riaprirà il calciomercato invernale.

Ex Inter Casadei, nessun ritorno in Italia: Fiorentina lo boccia alle visite mediche

In queste ultime settimane si era parlato di un possibile e concreto ritorno in Italia per Cesare Casadei. In particolar modo alla Fiorentina che lo seguiva anche con un certo interesse. L’ex centrocampista della Primavera dell’Inter era stato acquistato dal Chelsea nell’agosto di due anni fa per quasi 15 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da ‘TuttoMercatoWeb‘ pare che il 21enne sia destinato a ritornare ai ‘Blues’ dopo non aver superato le visite mediche con il club gigliato. A quanto pare, per lui, si tratta di un problema meniscale. Difficile, a questo punto, ipotizzare una cessione da parte del Chelsea che deve liberarsi di un bel po’ di calciatori vista la sua importante rosa (quasi 50 calciatori a disposizione di Maresca).

Fiorentina-Casadei non s’ha da fare, appuntamento rimandato a gennaio?

A questo punto prende sempre più largo l’ipotesi di un possibile rinvio della trattativa nel mese di gennaio. Casadei rimane tutt’ora un pallino di Pradé e Commisso per la Viola.

Da capire, però, se il calciatore dovrà sottoporsi ad una operazione per eliminare, quanto prima, questo problema fisico. Da valutare, inoltre, anche i tempi di recupero che non dovranno assolutamente raggiungere i quattro mesi di stop.