Per Mourinho era il nemico pubblico #1 della sua rosa | Ora torna finalmente in Serie A, lontano da Roma

Quando allenava la Roma Mourinho lo considerava un nemico: ora si rilancia con un nuovo club in Serie A

Non è affatto un mistero che, nel corso della sua carriera da allenatore, José Mourinho nel suo cammino abbia avuto più di qualche screzio con qualche calciatore. Lo dimostra il “caso Karsdorp” quando il terzino si è ritrovato contro quasi una intera tifoseria giallorossa.

Negli ultimi anni, però, lo ‘Special One’ è stato protagonista di altre litigate. Alla fine dei conti ad avere sempre la peggio erano sempre i calciatori. Gli stessi che o venivano messi fuori rosa oppure ceduti e mandati in prestito ad altri club.

Adesso, però, il presente dell’allenatore si chiama Turchia, in particolar modo il Fenerbahce. Una buona notizia per colui che è stato letteralmente “scaricato” ed umiliato calcisticamente dal nativo di Setubal.

Secondo quanto riportato dall’emittente ‘Sky Sport‘ è fatta per il suo trasferimento al nuovo club. Resterà lontano da Roma almeno per un anno visto che si trasferirà in prestito. Poi dipenderà proprio da lui e dalla società se vorrà riscattarlo o meno.

Roma, ceduto Solbakken: accordo con il club di A

Poco prima che vestisse la maglia della Roma era considerato un vero e proprio incubo per i giallorossi. I tifosi, infatti, se lo ricordano bene visto che lo hanno avuto come avversario quando militava nella squadra norvegese del Bodo/Glimt. Con i giallorossi Ola Solbakken non ha avuto la fortuna che probabilmente meritava.

Per Mou non era adatto al calcio italiano. Di conseguenza è stato mandato in prestito in Grecia all’Olympiacos e poi in Giappone all’Urawa Reds. A 26 anni l’esterno d’attacco norvegese è pronto a rilanciarsi con il nuovo club. A quanto pare è fatta per il suo trasferimento in Toscana dove sarà un nuovo rinforzo dell’Empoli di Roberto D’Aversa.

Solbakken lascia la Roma, firma con l’Empoli: prestito secco per lui

Ola Solbakken andrà a rinforzare il reparto offensivo toscano che, con i suoi gol, spera di poter ottenere un’altra importante salvezza in questa stagione.

Poco prima della firma il giocatore ha svolto le consuete visite mediche di rito che sono terminate nella migliore maniera possibile. Ora è pronto a rilanciarsi e, soprattutto, mandare un chiaro messaggio al suo ex allenatore portoghese.