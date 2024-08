Ma proprio a loro dovevate darlo? | De Rossi lo scopre a frittata compiuta: se lo troverà contro nel derby

La Roma ha ceduto un proprio giocatore, De Rossi non condivide però il favore fatto nei confronti dei rivali, affronterà i giallorossi nel derby

Mancano pochi giorni al debutto in campionato per la Roma che scenderà in campo a Cagliari, contro Davide Nicola, ultimo allenatore sfidato lo scorso campionato. I test amichevoli hanno fornito buone indicazioni a De Rossi, chiamato a confermare l’ottimo rendimento avuto dalla sua squadra nei suoi primi sei mesi sulla panchina dei giallorossi.

In partenza Kardsdorp, Edoardo Bove, Nicola Zalewski e Tammy Abraham. La rosa è composta da ben 31 giocatori, troppi per dare il giusto minutaggio a tutti. Questi non sono ritenuti incedibili e De Rossi è propenso a rinunciare a loro la prossima stagione, proseguendo il ringiovanimento dell’organico che Ghisolfi sta mettendo in atto.

Il nuovo direttore della Roma sta regalando alla piazza un mercato da protagonista, con investimenti degni di nota che mancavano da anni nella Capitale. Per i Friedkin la possibilità di avere maggiori margini di manovra dopo aver risolto il problema del fair play finanziario e gli innesti sono di enorme prospettiva.

Con queste cessioni potrebbero arrivare altri innesti per ultimare il salto di qualità che pare essere evidente leggendo i nomi dei nuovi arrivati. L’addio di alcuni esuberi potrebbe consentire di racimolare la cifra necessaria per chiudere uno o più operazioni.

Il giovane della Roma firma per i rivali, trovato l’accordo

Ufficiale il trasferimento del centrocampista gambiano Darboe che resta nel Lazio e firma per il Frosinone con la formula del prestito. Dopo una buona stagione sempre in B con la maglia della Sampdoria, il mediano proverà ad essere incisivo anche con i ciociari.

La speranza del club è quello di tornare subito in A e quindi affrontare di nuovo la Roma. Frosinone che è partito con il piede sbagliato, con una pesante sconfitta per mano del Pisa che è costata l’eliminazione in Coppa Italia.

Darboe prova a crescere ancora a Frosinone

Darboe è stato valutato da De Rossi in questo ritiro estivo ma non lo ha ritenuto ancora pronto per aggregarsi alla prima squadra, preferendo che continui il percorso di crescita altrove.

Un altro anno in B per il gambiano che prende il posto di Brescianini, vicino a firmare per l’Atalanta. Geometrie, dinamismo e aggressività sono caratteristiche richieste per dominare in mezzo al campo.