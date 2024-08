La famiglia De Laurentiis a dare il triste annuncio: purtroppo non ce l’ha fatta | Tifosi devastati dalla notizia

Un gravissimo lutto ha colpito, nelle ultime ore, il Napoli ed il presidente De Laurentiis: ambiente azzurro sotto shock

Come un fulmine a ciel sereno è arrivata una di quelle notizie che mai nessuno avrebbe voluto dare. In particolar modo se la stessa colpisce il mondo del calcio. Lo stesso che piange la scomparsa di un vero e proprio simbolo.

Un lutto che ha colpito, in particolar modo, il Napoli di Antonio Conte e del presidente Aurelio De Laurentiis. Tanto è vero che la società partenopea ha voluto comunicare il tutto con un ‘tweet’ pubblicato dal loro account ufficiale di “X”.

Una perdita importante per tutto l’ambiente azzurro che piange la scomparsa dell’uomo che ha dato moltissimo alla società partenopea e non solo. Proprio il produttore cinematografico ha voluto ringraziarlo per tutto quello che ha dato.

Sempre sui social network i tifosi del Napoli (e non solo) hanno partecipato commossi all’annuncio della morte della figura storica passata a miglior vita nelle ultime ore.

Napoli in lutto, addio al simbolo del giornalismo Gianfranco Lucariello

Giornalista di professione ma, soprattutto, grandissimo tifoso del Napoli. Gli azzurri piangono la scomparsa di Gianfranco Lucariello, simbolo del giornalismo campano. Per più di 30 anni ha segnato l’informazione in tutta la città ed, in particolar modo, per la squadra azzurra. Indimenticabili i suoi scritti soprattutto nel periodo in cui nel club militava uno dei giocatori più forti al mondo come Diego Armando Maradona.

Una perdita importante e grave per la categoria del giornalismo. Con il passare dei minuti la notizia ha iniziato a diffondersi, sempre di più, in tutto l’ambiente. Moltissimi sono i colleghi che si sono stretti al dolore che, in questo momento, la famiglia Lucariello sta provando in merito alla scomparsa del loro Gianfranco. Questo il tweet di condoglianze postato dalla società partenopea:

È venuto a mancare Gianfranco Lucariello, figura storica del giornalismo napoletano.

Aurelio De Laurentiis, a nome di tutto il Calcio Napoli, abbraccia commosso la sua famiglia. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 13, 2024

Lutto nel Napoli, addio al giornalista Gianfranco Lucariello

Il cuore di Gianfranco Lucariello ha smesso di battere all’età di 80 anni dopo che il giornalista aveva combattuto, a lungo, contro una terribile malattia che non gli ha lasciato scampo. Scriveva sul “Giornale di Napoli” oltre ad essere stato un apprezzato opinionista televisivo e radiofonico.

Aveva iniziato la sua carriera da giornalista nella redazione “Il Roma” e nel canale privato napoletano “Canale 21“. Era stato eletto nel sindacato dell’Ussi Campania. Per anni ha guidato la squadra di calcio dei giornalisti campani nei vari tornei organizzati.