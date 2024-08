Il pupillo di Inzaghi messo FUORI ROSA: è arrivata l’ufficialità | Silurato per motivi disciplinari

Il pupillo di mister Inzaghi è stato messo fuori rosa, decisione ufficiale: non sono affatto mancate le polemiche

Contro il Chelsea si sono chiuse ufficialmente le amichevoli dell’Inter di Simone Inzaghi. Ora per i nerazzurri si inizierà a fare sul serio, soprattutto dalla prima partita di campionato.

I campioni di Italia, infatti, giocheranno in trasferta contro il Genoa di Alberto Gilardino ed orfano di Mateo Retegui che ha salutato i rossoblù dopo un solo anno per approdare all’Atalanta.

Nel frattempo, però, arrivano delle notizie a dir poco clamorose dall’estero e che riguardano, molto da vicino, l’Inter. Si tratta dell’ex nerazzurro che è stato messo fuori rosa dall’allenatore.

Per lui, nel prossimo campionato, non ci sarà spazio. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media sportivi pare che i motivi siano del tutto disciplinari. Anche se non è da escludere che sotto possa esserci qualcos’altro.

Ex Inter, Perisic messo fuori rosa: Gattuso lo fa fuori dall’Hajduk

Gennaro Gattuso non ha bisogno di alcun tipo di presentazione. In campo era un vero e proprio guerriero, l’ultimo ad arrendersi. Anche come allenatore, con la sua grinta, lo sta dimostrando anche se i risultati ottenuti in questa veste non sono stati del tutto soddisfacenti. Quest’anno è stato ingaggiato dall’Hajduk Spalato. Anche in Croazia ha voluto mettere in chiaro alcune cose.

Tanto è vero che, a farne le spese, una vecchia conoscenza della Serie A. Si tratta di Ivan Perisic che, in questo momento, non fa più parte della rosa. L’esterno d’attacco è stato punito per motivi disciplinari. Il calciatore, infatti, non è stato inserito nella lista dei convocati del match contro la Lokomotiv Zagabria. Nel Paese, infatti, dal punto di vista sportivo non si sta parlando d’altro.

Perisic punito da Gattuso, fuori rosa dall’Hajduk Spalato

Secondo quanto riportato da ‘SportSport.ba’ non è stato ancora dichiarato il motivo di questa punizione. Allo stesso tempo non si sa nemmeno quando potrà essere reintegrato ufficialmente. Fino a questo momento si tratterebbe di una sospensione a tempo indeterminato.

Quello che fa strano, però, sono le parole rilasciate proprio dal tecnico italiano pochi giorni prima di questa notizia. “Perisic è un giocatore importante per noi. Sappiamo tutti dell’infortunio che ha avuto, ci aspettiamo molto da lui“.