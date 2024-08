Gasperini stufo di gente che NON supera le visite: chiesto il top player della Juve | Proposto scambio con Koopmeiners

L’Atalanta vede sfumare un colpo di mercato che sembrava ormai prossimo alla firma, Gasperini chiede un giocatore della Juventus, può arrivare con la cessione di Koopmeiners

L’Atalanta deve completare il proprio organico con diversi innesti. La famiglia Percassi si è trovata costretta a fare un ulteriore investimento in attacco e ingaggiare Mateo Retegui per sopperire al grave infortunio subito da Gianluca Scamacca che sarà fuori per gran parte della nuova stagione.

Gian Piero Gasperini è stato confermato al timone del club, con l’obiettivo di continuare il percorso di crescita culminato con il trionfo in Europa League, con i bergamaschi che ormai da anni sono una presenza stabile ai vertici della classifica del campionato italiano.

Mancano un centrocampista e un difensore. Il mister pretende i giusti ritocchi. Indisponibile anche il centrale Scalvini che è stato un altro grande protagonista della passata stagione dei nerazzurri.

L’esordio in A sarà sul difficile campo di Lecce, contro la cinica compagine di Luca Gotti. Vincere potrà consentire di lanciare subito un segnale di forza dei bergamaschi, pronti a giocarsela contro ogni avversari, non rinunciando al proprio calcio propositivo.

L’Atalanta deve correre ai ripari, in difesa piace il centrale della Juventus

In difesa sembrava ormai fatta per Marc Pubill dell’Almeria, pronto ad accasarsi a Bergamo per circa 15 milioni di euro. Il giocatore non ha però superato la seconda parte delle visite mediche e quindi il trasferimento è saltato.

Come alternativa Gasperini ha proposto il nome di Daniele Rugani, in uscita dalla Juventus e vicino all’Ajax. L’azzurro potrebbe così restare in Italia e agevolare il passaggio alla Continassa di Teun Koopmeiners che da qualche giorno è fuori dal progetto dell’Atalanta.

Perché Rugani può essere l’uomo giusto per Gasperini

Rugani dà le giuste garanzie a Gasp, si è dimostrato sempre affidabile quando è stato chiamato in causa da Max Allegri in bianconero, un vero e proprio jolly ed usato sicuro in caso di emergenza nel reparto arretrato.

Il centrale non avrebbe nemmeno bisogno di un ambientamento in A e questo è un ulteriore dettaglio che spinge Gasp a gradire il suo nome per completare e rinforzare la retroguardia dei nerazzurri, in vista di un’annata che li vedrà impegnati anche in Champions League. Alimenterebbe inoltre la colonia italiana presente in rosa, ingrandita dopo l’innesto di un altro azzurro come Zaniolo.