Fonseca, pronta la RIVOLUZIONE a Milanello: uno dei capitani storici abbandona la nave | La decisione è presa

Milan, iniziata la rivoluzione che porta la firma di Fonseca: via uno dei capitani storici rossoneri

La tournée svolta negli Stati Uniti D’America è solamente un lontano ricordo. Negli USA, però, il Milan ha ottenuto delle risposte importanti e convincenti. Non tanto per le vittorie contro squadre blasonate come Manchester City, Real Madrid e Barcellona (quest’ultima ai tiri di rigore) ma per le buone prestazioni fornite dalle vecchie guardie e, soprattutto, dai giovani.

In attesa di recuperare il miglior Alvaro Morata i rossoneri di Paulo Fonseca si avvicinano, sempre di più, alla prima di campionato. Subito una sfida impegnativa per il ‘Diavolo che se la vedrà, in casa, contro il nuovo Torino di Paolo Vanoli pronto a fare il colpaccio in quel di ‘San Siro’.

Chi, invece, non ha mai smesso di lavorare è sicuramente la dirigenza che sta approfittando di questi ultimi giorni di mercato per cercare di rinforzare, ancora di più, la rosa. Non si sta lavorando solamente dal punto di vista delle entrate, ma in particolar modo in quello delle uscite dove potrebbero arrivare delle importanti novità.

A meno di clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto una delle bandiere storiche rossonere è pronto a fare le valigie ed a svuotare l’armadietto. L’atleta, infatti, dovrà lasciare il posto ad un nuovo arrivo che è pronto a prendersi anche il posto da titolare per questa stagione.

Con un Emerson Royal che arriva c’è, inevitabilmente, un Davide Calabria destinato ai saluti. Lo storico capitano rossonero (dopo aver fatto tutte le trafila dei rossoneri sin dalle giovanili) potrebbe seriamente lasciare la causa del ‘Diavolo’. Mancano solamente gli ultimi dettagli (con tanto di firma) per il nazionale brasiliano che arriverà in Italia con qualche anno di ritardo.

Il Milan, infatti, ha sempre avuto un forte interesse per l’ex Barcellona. Dopo aver trovato l’accordo sia con il Tottenham che con lo stesso calciatore si sta pensando anche a fargli posto in rosa. Il nome gettonato e “favorito” per una cessione è quella proprio del classe ’96. Per lui le richieste di certo non mancano.

Milan, Calabria ai saluti? Lascerà il posto ad Emerson Royal

Anche se, allo stesso tempo, non è assolutamente da scartare l’ipotesi di una permanenza dell’italiano. Almeno fino al mese di gennaio quando si riaprirà il mercato invernale. Anche se, l’obiettivo principale della dirigenza, è quello di cederlo per monetizzare dalla sua cessione.

Anche perché il suo contratto andrà in scadenza il 30 giugno del prossimo anno. A parametro zero sarà libero di accordarsi con altre società. Futuro in Premier League o in Liga per il terzino.