Vi rispetto, ma business è business | Alex Sandro chiama la Juve per avvisarla: vestirà la maglia dei rivali

Alex Sandro resta in A, può firmare per un club rivale della Juventus, avverte i bianconeri che sta pensando di accettare di proseguire in Italia la sua carriera

Alex Sandro ha lasciato la Juventus al termine dello scorso campionato, dopo essere diventato lo straniere con più presenze in maglia bianconera. Un addio dopo alcune stagioni da protagonista. Non ha trovato più molto spazio con Max Allegri e cambiare aria è sembrata la soluzione migliore per il proseguo della sua carriera.

Sul calciatore ci sarebbero diverse squadre dal Brasile come San Paolo che al momento è in vantaggio, Botafogo e Palmeiras, ma non da escludere che il terzino possa optare per restare in Italia dato che un club rivale della Juventus sta pensando di fare lui un’offerta.

Adesso è svincolato e non serve pagare il cartellino o trattare con una società per trovare un accordo. Il difensore potrà prendere questa decisione sulla base delle motivazioni, del progetto e delle possibilità di dare un contributo importante.

Juventus che sta cambiando faccia, con molti senatori che hanno lasciato la Continassa quest’estate, con un ricambio generazionale in atto in tutti i reparti.

Il passato alla Juventus non conta, ora può firmare per i rivali

Alex potrebbe essere un’idea del Napoli come vice di Spinazzola sulle fasce. Antonio Conte lo ha sempre apprezzato e darebbe lui il giusto minutaggio nonostante i partenopei abbiano un calendario meno fitto dato che non prenderanno parte a nessuna competizione europea.

L’esperienza e il carisma del brasiliano potrebbero essere utili anche all’interno di uno spogliatoio che dovrà seguire alla lettere il mister per ottenere i risultati sperati e tornare a competere per vincere.

Un Napoli che si sta rinnovando dopo l’arrivo di Conte e di Buongiorno

Napoli che si appresta al debutto in campionato sul difficile campo di Verona contro l’Hellas. Organico degli azzurri che è quasi completo. Manca un nuovo mediano dato che sia Gaetano che Cajuste non sono ritenuti all’altezza da Conte, e Romelu Lukaku che dovrebbe arrivare a prescindere dalla conferma o meno di Victor Osimhen come principale terminale offensivo.

De Laurentiis ha investito molto soprattutto in difesa, con l’innesto di Alessandro Buongiorno che mira a registrare una retroguardia che ha mostrato gravi lacune nello scorso campionato e che ora avrà come nuovo leader l’ex centrale del Torino.