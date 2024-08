Todibo? Il vero obiettivo era un altro | Thiago Motta risolleva da solo il mercato: SMS al suo Bologna

Motta risolleva il mercato della Juventus – Dotsport.it (Foto LaPresse)Calciomercato Juventus, ma quale Todibo? Il vero obiettivo in difesa è un altro: ci pensa Thiago Motta

La delusione dei tifosi della Juventus è tanta. Specialmente in questi ultimi giorni. Il motivo è fin troppo chiaro: il fallimento della trattativa che avrebbe dovuto portare Jean Clair Todibo a vestire la maglia bianconera.

Alla fine l’ex Barcellona ha lasciato sì la Francia ed il Nizza, ma per trasferirsi in Premier League con il West Ham. Il suo nome è stato inserito nella lista dei desideri del ds Giuntoli che, però, non è riuscito ad andare fino in fondo.

Proprio sui social network buona parte dei sostenitori della ‘Vecchia Signora’ ha deciso di puntare il dito contro il direttore sportivo, colpevole di non aver concretizzato l’accordo con la squadra francese.

Ma siamo davvero sicuri che il vero obiettivo per la difesa centrale della Juventus fosse proprio Todibo? A scendere in campo ci sta pensando direttamente il tecnico Thiago Motta. Il nome nuovo per quel reparto è decisamente un altro.

Juventus, altro che Todibo: il vero obiettivo per la difesa è un altro

Il rinforzo per la retroguardia difensiva dei piemontesi potrebbe arrivare proprio dall’ex squadra allenata dall’italo-brasiliano fino a pochi mesi fa. La Juventus è pronta a bussare alla porta del Bologna per chiedere informazioni per Sam Beukema. Il classe ’98 olandese è arrivato in Italia la passata stagione dagli olandesi dell’Az Alkmaar.

Pagato 9 milioni di euro ora ne vale almeno più del doppio. 20 milioni, infatti, lo valuta la società felsinea che, però, non ha alcuna intenzione di cederlo. I bianconeri, però, non demordono affatto e sono pronti ad accontentare uno dei pupilli di Motta e, soprattutto, cercare di risollevare un ambiente deluso dal mancato affare Todibo.

Juventus su Beukema, il Bologna non lo cede: chi possono essere le alternative?

Fino ad ora, però, i rossoblù di cedere il calciatore non ne vogliono affatto sapere. Anche perché, proprio in quel reparto, sono alla ricerca di un altro centrale di esperienza in vista del loro esordio in Champions League.

Nel caso in cui la Juventus dovesse ricevere un secco “no grazie” dal Bologna Giuntoli virerà su altri obiettivi. I nomi portano ad uno tra Clement Lenglet, Josip Sutalo e Jakub Kiwior.