Sei un attaccante da 0-0 | Giuntoli lo cede senza discussioni, lui ci rimane malissimo: UFFICIALE

Il dirigente bianconero è attivissimo sul mercato, in particolar modo su quello in uscita. Via anche una punta.

Un’estate di completa rivoluzione quella che si sta vivendo in casa Juventus. L’arrivo di Thiago Motta al posto di Massimiliano Allegri in panchina lasciava già presagire tanti cambiamenti che avrebbero impattato su tutti i piani tecnici del club.

Un cambiamento radicale di intendere il calcio, di schemi, di modulo di gioco, di sistema di allenamento, che non poteva, ovviamente, non essere accompagnato anche da una rivoluzione della rosa. Al netto degli acquisti che ancora devono essere ultimati, dovrebbero arrivare ancora un difensore, uno o due esterni d’attacco ed un centrocampista di qualità, con Koopmeiners che resta il grande obiettivo; sono ancora diverse le cessioni da ultimare.

Al momento sono già tanti i calciatori che hanno lasciato la Juventus rispetto alla scorsa stagione. A parte Alcaraz, via per fine prestito, e gli svincolati Rabiot e Alex Sandro, sono stati ceduti anche Kaio Jorge, Barrenechea, Iling Junior, Soulé, Nicolussi Caviglia, Barbieri, Frabotta, Kean e Huijsen.

Cessioni che hanno permesso alla Juventus di limare il prezzo del brasiliano Douglas Luiz, con l’Aston Villa che ha accettato Barrenechea ed Iling Junior come parziali contropartite, ma che hanno anche portato circa una settantina di milioni nelle casse bianconere.

Mercato Juve, ancora tanti esuberi in rosa

L’opera di snellimento della rosa, però, non è di certo terminata qui. La Juventus, infatti, ha ancora in squadra quasi un’intera formazione titolare che non rientra nei piani tecnici e societari e che andrà ceduta entro la fine di questa sessione estiva di calciomercato. Fanno parte di questo elenco giocatori importanti che fino a pochi mesi fa erano centrali nel progetto guidato da Massimiliano Allegri.

Szczesny, Rugani, De Sciglio, Kostic, Chiesa, Djalò, Mckennie, Milik, Arthur. Sono davvero tanti i calciatori da piazzare per Cristiano Giuntoli in queste ultime settimane di mercato. Alcuni per scelte tecniche dell’allenatore, altri per questioni societarie, di contratto o di bilancio. La Juve spera di racimolare più soldi possibili dai cosiddetti esuberi, per poter poi reinvestire la cifra sul mercato in entrata.

Juve Next Gen., Pecorino al Frosinone

Nelle ultime ore, intanto, è arrivata un’altra cessione che però riguarda un calciatore che faceva parte della rosa della Juventus Next Gen., compagine Under 23 che milita nel campionato di Serie C. Emanuele Pecorino, infatti, attaccante classe 2001, è stato ceduto al Frosinone con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Ancora un prestito, quindi, per l’attaccante bianconero che nella scorsa stagione ha già disputato il campionato di Serie B, con la maglia del Sudtirol, collezionando 26 presenze in campionato nelle quali ha realizzato quattro gol ed ha fornito un assist.