Se sei d’accordo, ti vorremmo qui fino al 2040 | Piero Ausilio ha ingaggiato il 2007 più forte d’Italia: blindato a vita

Ausilio ha il merito di aver convinto il più forte giovane italiano classe 2007 a restare all’Inter, trovato l’accordo per il rinnovo di contratto

L’Inter si appresta a iniziare la stagione con l’obiettivo di confermarsi la squadra da battere in Italia e di fare bene anche in Champions League. Un organico che non ha visto cambiamenti sostanziali rispetto a quello che ha terminato lo scorso campionato, con nessuna cessione importante, a differenza di quanto era successo nelle precedenti sessioni estive di mercato.

Una campagna acquisti che, di conseguenza, non ha visto un numero elevato di innesti ma arrivi funzionali ad alzare il tasso tecnico delle seconde linee, in un’annata che sarà densa di impegni e in cui Inzaghi dovrà fare affidamento a un ampio turnover che mira ad essere di qualità.

Il rinnovo di giocatori cardine come capitan Lautaro Martinez e di un tuttocampista come Barella hanno tranquillizzato tutto l’ambiente e dimostrato un forte senso di continuità dopo lo scossone societario di inizio giugno e il cambio di proprietà.

L’ottimismo è lampante nonostante una preparazione estiva che è stata piuttosto blanda, con test amichevoli in cui il gioco ancora fatica ad essere di alto livello ma tra qualche giorno si farà sul serio e non ci sarà più il tempo per rilassarsi.

Il terzino del 2007 rinnova con l’Inter, i nerazzurri vogliono puntare su di lui

Nerazzurri che puntano molto sui talenti del settore giovanile e che hanno comunicato l’avvenuto prolungamento del contratto di Matteo Cocchi, terzino sinistro classe 2007, già protagonista nelle varie formazioni del vivaio interista.

Aggregato quest’estate al ritiro della prima squadra, mister Inzaghi ha avuto modo di apprezzarlo da vicino, tanto da non escludere di poterlo convocare per alcuni match della stagione che sta per iniziare.

Cocchi può essere mandato in prestito, la strategia dell’Inter nei confronti dei giovani

Altri giovani di proprietà dell’Inter sono stati mandati, con successo, in prestito tra A e B, facendo intravedere potenzialità rilevanti e progredendo il proprio percorso di crescita. Anche per Cocchi potrebbe verificarsi quest’ipotesi nei giorni finali di questo mercato.

Piero Ausilio, intanto, si prende il merito di avere convinto il talentino a proseguire la propria avventura con la maglia dell’Inter. Un giocatore che i campioni d’Italia in carica vogliono preservare e lanciare al momento giusto per non bruciarne la carriera.