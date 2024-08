Per Lukaku è uno dei colpevoli della finale di Champions | Ora lui si VENDICA: pronto lo sbarco a Torino

Una finale di Coppa Campioni che è stato un po’ lo spartiacque, nel bene e nel male, dei destini nerazzurri.

Sono passati soltanto quattordici mesi da quella finale di Istanbul che regalò la prima Champions League della storia al Manchester City e fu una grande beffa per l’Inter che arrivò da grande sfavorita, ma andò vicinissima ad un’impresa storica, con i supplementari sfumati soltanto per un soffio e per tanta sfortuna.

Il gol di Rodri alla fine decise la gara e la competizione, ma nonostante questo l’Inter uscì dal campo a testa altissima e da lì si aprì una nuova vita, una consapevolezza diversa sulle proprie forze e su quanto quella squadra potesse puntare a vincere tutto in Italia, ma allo stesso tempo ad essere competitiva in Europa.

Quella contro il Manchester City, però, allo stesso tempo, fu anche l’ultima apparizione in nerazzurro di tanti calciatori fondamentali in quegli anni nerazzurri. Da Brozovic a Skriniar (che comunque non giocò nemmeno un minuto), da Dzeko al portiere Onana che disputò una sola stagione a Milano, ma di altissimo livello.

Non doveva essere l’ultima partita in nerazzurro, invece, per Romelu Lukaku che sembrava vicinissimo al riscatto da parte dell’Inter e quindi al suo ritorno definitivo. Proprio la panchina a cui Simone Inzaghi lo relegò quella sera, però, ruppe qualcosa nel rapporto tra il belga ed il suo ex tecnico e dopo circa un mese arrivò il grande tradimento che poi lo portò alla Roma.

Lukaku vs Gosens dopo Istanbul

In attesa di capire se e quando riabbraccerà Conte a Napoli, intanto, Lukaku non ebbe parole e pensieri gentili per alcuni suoi compagni in quella famosa notte di Istanbul. Mentre in tanti lo ritennero colpevole per la palla salvata davanti alla porta del Manchester City sul colpo di testa di Di Marco, lui se la prese tra gli altri anche con Robin Gosens.

Come Lukaku, il tedesco entrò nel secondo tempo e non capitalizzò una grande occasione da rete. L’ex Atalanta, esattamente come il belga, disputò la sua ultima partita ufficiale con l’Inter in quell’occasione, prima di passare all’Union Berlino per circa 15 milioni di euro.

Mercato, Torino ad un passo per Gosens

Dopo una sola stagione, buona dal punto di vista personale, orrenda se guardiamo alla squadra in generale, Gosens vuole tornare in Serie A e ricominciare dal campionato che più lo ha visto protagonista, soprattutto con la maglia dell’Atalanta. Su di lui sembra esserci il forte interesse del Torino che vuole chiudere quanto prima.

L’entourage del calciatore ha avuto contatti con il club tedesco nelle ultime ore per fare il punto della situazione. Gosens ha ribadito la volontà di andare al Torino, club con cui ha già un accordo di massima su ingaggio e contratto. Resta da trovare la quadra tra le due società, con l’Union che chiede una cifra complessiva di dieci milioni di euro, tra prestito e diritto di riscatto, ed il club granata che non si è ancora avvicinato a quella cifra.