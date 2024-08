Lotito, colpo di portata INTERNAZIONALE: “sarà come ingaggiare Ronaldo il Fenomeno” | Ma c’è una TRAPPOLA

Claudio Lotito vicino al colpaccio per la sua Lazio, in arrivo un acquisto internazionale: anche se c’è una trappola

La Lazio ha concluso il ciclo di amichevoli con la vittoria ottenuta, in trasferta, contro gli spagnoli del Cadice. Adesso per i biancocelesti di Baroni è tempo di fare sul serio e di pensare solo ed esclusivamente al campionato.

La preparazione e gli allenamenti dei calciatori continua senza sosta. Così come continua il duro lavoro da parte della dirigenza che sta cercando di completare la rosa con l’arrivo di nuovi ed importanti calciatori.

Un chiaro messaggio è arrivato dalla Spagna proprio per Claudio Lotito. Il presidente biancoceleste potrebbe piazzare un colpo importante per la sua squadra in questa calda sessione estiva di calciomercato.

Si tratta del calciatore che, secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali, pare non essere più al centro del progetto tecnico del club. Allo stesso tempo, però, dietro a tutto questo c’è una trappola non indifferente.

Lazio, sei avvisata: il Barcellona lo fa fuori, Lotito pronto a piazzare il colpo

In casa Barcellona non si sta parlando d’altro se non della rottura, tra le due parti, con Vitor Roque. L’attaccante della nazionale brasiliana non verrà preso in considerazione dal tecnico Flick. Nelle ultime ore c’è stato un importante dialogo tra il dirigente blaugrana Deco ed il suo agente André Cury. Il tutto è avvenuto alla “Ciutat Esportiva” di Barcellona dove si è discusso del futuro del classe 2005.

Sulle tracce del sudamericano, da un bel po’ di tempo, c’è proprio la Lazio che sta osservando la situazione con molta attenzione. Anche se, allo stesso tempo, non bisogna affatto sottovalutare una questione molto importante: quella economica. I blaugrana, per prelevarlo dall’Atletico Paranaense, hanno sborsato ben 40 milioni di euro. Segno del fatto che vogliono almeno riprendersi quello che hanno speso per lui. Altra cosa importante è un’altra: nessuna cessione in prestito, ma solo a titolo definitivo.

Lazio, il Barcellona pronto a cedere Vitor Roque: l’attaccante non si allena

Un altro fattore che alimenta, sempre di più, la rottura tra le due parti è il fatto che il calciatore non si è presentato al centro sportivo per gli allenamenti di rito. Questo è quello che ha fatto sapere il quotidiano ‘Sport‘. Il motivo sarebbe una febbre ed un malessere, anche se di conferme ufficiali non ce ne sono.

Fino a questo momento non ha ancora fatto il suo esordio nel club blaugrana. Non ha avuto nemmeno spazio nella tournée svolta negli USA con Flick che gli ha preferito altri calciatori. Ora la Lazio può davvero tentare il colpaccio, anche se l’impresa è di quelle impossibili.