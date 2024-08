Cairo, per una volta affare al CONTRARIO: prende il portierone bianconero | Proprio LUI, il peggior rivale

Urbano Cairo è seriamente intenzionato ad acquistare l’obiettivo che milita nel club bianconero, le ultime

Se non si tratta di un clamoroso colpo di scena di mercato, che vede come protagonista il Torino di Urbano Cairo, allora poco ci manca. La cosa certa è che, nelle ultime ore, sono arrivate delle importanti novità per quanto riguarda il fronte delle entrate.

I granata non hanno alcun dubbio e sono pronti a piazzare il colpo direttamente dal club rivale bianconero. Questo è quello che ha fatto sapere, con una nota, il noto giornalista di ‘Sportitalia’ ed esperto di mercato Alfredo Pedullà.

La volontà del club piemontese è quella di andare a rinforzare, ancora di più, la retroguardia difensiva. Non tanto con l’arrivo di un difensore, ma quella di un portiere.

Attualmente il portiere titolare è Vanja Milinkovic-Savic. L’estremo difensore serbo, dopo aver perso il posto anche nella sua nazionale, rischia seriamente di finire in panchina con il tecnico Vanoli a pochi giorni dall’inizio del campionato.

Torino, per il ruolo da portiere contatti con Okoye: la situazione

Nella passata stagione è stata una delle sorprese dell’Udinese che ha conquistato la salvezza nelle ultime giornate di campionato. Con le sue parate ha permesso ai friulani di conquistare la permanenza nella massima serie. Tutti pazzi per Maduka Okoye. Anzi, il Torino è fortemente interessato al nazionale nigeriano. Dopo aver iniziato la passata stagione come secondo di Marco Silvestri è stato promosso titolare dopo che il portiere italiano aveva avuto alcuni screzi con il club e l’ex allenatore.

Le prestazioni dell’atleta africano, però, hanno impressionato proprio il Torino pronto ad intavolare una vera e propria trattativa per il calciatore. Come riportato da Pedullà, per il momento, è stata avviata solamente una chiacchierata. Dall’altra parte, però, è arrivato il secco “no” da parte del club di Pozzo. L’Udinese, infatti, di cedere il proprio portiere titolare, a pochi giorni dall’inizio del campionato, non ne ha alcuna intenzione.

Il Toro ci prova per Okoye, secco ‘no’ dell’Udinese

Lo stesso portiere nigeriano, in passato, è stato inserito nella lista dei desideri dell’Inter che poi, alla fine, hanno virato su Josep Martinez del Genoa come secondo di Yoann Sommer.

Il suo futuro, quindi, dovrebbe continuare ad essere ad Udine. Le cose, però, potrebbero seriamente cambiare nel caso in cui dovesse arrivare una di quelle offerte a dir poco irrinunciabili per Pozzo. La sua valutazione si aggira intorno ai 5 milioni di euro.