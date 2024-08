“Anche il Milan avrà il suo Khephren Thuram” | Ibra, annuncio INFIAMMABILE: non sarà Fofana il nuovo #8

Anche il Milan sta per avere il suo Khephren Thuram, annuncio da urlo di Ibrahimovic: no, non si tratta di Fofana

Il calciomercato del Milan non si è assolutamente concluso. Lo sanno benissimo i tifosi rossoneri e, di conseguenza, lo sanno molto bene i dirigenti. In primis Zlatan Ibrahimovic che ha intenzione di regalare un nuovo ed importante colpo al tecnico Paulo Fonseca.

Soprattutto a centrocampo dove il ‘Diavolo’ ha bisogno urgentemente di un calciatore fisico e che possa dare quel definitivo salto di qualità per questa stagione. In molti si aspettavano l’arrivo di Youssouf Fofana.

Per il mediano del Monaco, classe ’99, il club di via Aldo Rossi sta continuando ad avere non pochi problemi. Un obiettivo che, giorno dopo giorno, si sta allontanando sempre di più.

Nel frattempo, però, i rossoneri non mollano ed individuano anche il loro “Khephren Thuram“. Uno dei figli d’arte dell’ex difensore ha accettato il progetto della Juventus dove sfiderà il fratello maggiore Marcus all’Inter.

Milan, Koné è il tuo K. Thuram: i rossoneri non mollano

Non si tratta affatto di una novità, ma il Milan non ha mai depennato dalla lista dei suoi desideri Manu Koné. Il mediano, in forza al Borussia Monchegladbach, rimane la seconda alternativa nel caso in cui non dovesse arrivare Fofana. Quest’ultimo, però, sta avendo problemi con il Monaco che di cederlo non ne ha alcuna intenzione.

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport‘ il Milan sta seguendo, con molto interesse, il centrocampista che milita in Bundesliga. La volontà di Ibrahimovic è quella di chiudere quanto prima visto che, da Monaco, sta ricevendo solamente notizie negative sul primo obiettivo per il centrocampo.

Milan, per Koné devi fare presto: ancora pochi giorni di mercato

Il mese di agosto sta per andare, sempre di più, verso la conclusione. Ovviamente non una buona notizia per le squadre che stanno ancora cercando di completare le proprie rose per questa stagione.

Tra queste, soprattutto, il Milan che non ha ancora finito di effettuare operazioni, sia in entrata che in uscita. Dopo l’arrivo di Emerson Royal dal Tottenham il ‘Diavolo’ vuole chiudere, quanto prima, per l’arrivo di un centrocampista.