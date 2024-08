Per me te ne puoi andare a giocarti la salvezza | Conte lo manda alla porta: addio al pupillo di Garcia

Con Garcia era titolare fisso, Conte lo silura, sta per essere ceduto ancora in A ma dovrà lottare per la salvezza

La sconfitta contro il Girona ha macchiato un ritiro estivo molto positivo per il nuovo Napoli di Antonio Conte. Un passo indietro nel test che ha visto i partenopei uscire battuti dalla squadra rivelazione dell’ultima Liga spagnola e adesso per gli azzurri è tempo di iniziare a tutti gli effetti la nuova stagione, con il primo impegno ufficiale previsto per questo fine settimana contro il Modena in occasione dei sedicesimi di finale di Coppa Italia.

A tenere banco sul fronte mercato è sempre il destino di Victor Osimhen. Cederlo a cifre importanti è sempre più complicato dato che stiamo per entrare nel rush finale di questa sessione di trattative e la sua permanenza all’ombra del Vesuvio è di giorno in giorno più probabile.

Il mister pugliese lo ha aggregato al resto dell’organico e sarà sicuramente in grado di trasmetterli le giuste motivazioni per rilanciarsi e tornare ai numeri importanti avuti nella sua prima annata in Italia, quando ha vinto con distacco la classifica dei capo cannonieri.

In entrata Aurelio De Laurentiis ha investito soprattutto per rinforzare il reparto arretrato, reo di aver subito troppe reti la passata stagione. L’ingaggio di Alessandro Buongiorno, destinato a diventare il nuovo leader della retroguardia, servirà per rimpiazzare degnamente, a un anno di distanza, Kim.

Con Garcia era il centrale di riferimento, ora lascia Napoli

Infatti la scorsa estate la scelta era ricaduta su Natan che non ha convinto, nonostante la fiducia mostrata nei suoi confronti da Rudi Garcia. Adesso il brasiliano potrebbe lasciare il Napoli, accasandosi all’Empoli con la formula di un prestito con diritto di riscatto e un eventuale contro riscatto a favore dei partenopei.

Natan piace molto come profilo e gli azzurri potrebbero vedere di buon occhio un anno di apprendistato in Toscana.

L’Empoli può rinforzarsi con ben due esuberi del Napoli, il piano dei toscani

Corsi riuscirebbe così a colmare il vuoto lasciato da Luperto con un giovane di prospettiva che avrebbe meno pressioni per mettersi in mostra e mostrare le proprie qualità.

Un altro nella lista dei partenti è Jens Cajuste e l’Empoli avrebbe fatto un sondaggio anche per lui. Ci sono altri club interessati dalla Serie A, come Fiorentina e Genoa, mentre ha rifiutato nei giorni scorsi l’offerta del Galatasaray perché vorrebbe restare in Italia.